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Особый противопожарный режим в Ульяновской области продлили до конца августа

Россия » Поволжье » Ульяновск

В Ульяновской области продлен особый противопожарный режим — теперь он будет действовать до 31 августа. Соответствующее постановление подписал глава правительства региона Геннадий Спирчагов.

Знак "Особый противопожарный режим"
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Знак "Особый противопожарный режим"

Режим сохраняет все введённые ранее ограничения: по территории области запрещено разводить открытый огонь, посещать леса и производить любые пожароопасные работы. Меры направлены на предотвращение природных пожаров в летний период.

За нарушения установлены повышенные штрафы по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Для физических лиц они составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на всю территорию Ульяновской области.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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