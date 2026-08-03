Тамбовская область получит почти 30 миллионов рублей на льготы по ЖКУ

Правительство России выделило Тамбовской области дополнительные 29,6 млн рублей на компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Соответствующее распоряжение о распределении средств между регионами уже подписано. Деньги направят на поддержку ветеранов, инвалидов и граждан, пострадавших от техногенных катастроф. Увеличение финансирования связано с ростом тарифов ЖКХ и расширением списков получателей помощи в текущем году.

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Федеральный центр распределил в общей сложности более 7,4 млрд рублей между 44 субъектами страны. Эти вливания дополнят основной объем средств, заложенный в бюджет на 2026 год, который изначально составлял 134 млрд рублей. Власти подчеркивают, что речь идет не о разовых выплатах, а о плановом возмещении затрат регионам, которые предоставляют скидки льготникам. Сумма возврата для каждого конкретного человека рассчитывается индивидуально и напрямую зависит от его статуса и действующих нормативов.

Механизм предоставления льгот остается прежним: люди оплачивают счета, после чего часть потраченных средств возвращается им в виде компенсации. Региональные бюджеты сначала тратят собственные ресурсы, которые затем восполняются за счет федеральных субвенций. Текущий пересмотр лимитов стал необходимым шагом для поддержания финансовой устойчивости территорий. Тамбовская область вошла в число регионов, где потребность в дофинансировании оказалась наиболее обоснованной из-за уточнения списков ветеранов и инвалидов.

В профильных ведомствах отмечают, что зачисление средств в бюджет области произойдет в ближайшее время. Это позволит избежать кассовых разрывов при проведении выплат в следующем расчетном периоде. Система жилищных субсидий и льгот остается одной из самых капиталоемких статей социальной поддержки, требующей постоянной корректировки в зависимости от экономической ситуации. Контроль за целевым использованием выделенных миллионов будет осуществляться на федеральном уровне через систему казначейства.