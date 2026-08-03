Пассажиры смогут быстрее добираться из Пензы в Нижний Новгород через Саранск

Между Пензой и Саранском запустили третью пару поездов "Сурская стрела". Новый рейс курсирует по выходным дням — решение принято из-за высокой востребованности маршрута, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Купе поезда

Для перевозок используется четырёхвагонный электропоезд ЭП2Д "Скворец" на 354 пассажирских места. Первыми путешественниками стали Татьяна Кульпина с дочерью Вероникой — им вручили дипломы первых пассажиров и памятные подарки.

Запуск дополнительной пары поездов улучшил связку с Нижним Новгородом. Теперь из Пензы в Саранск можно доехать поездом №7256, а затем за 11 минут пересесть на пригородный рейс до Нижнего Новгорода. Маршрут "Сурской стрелы" начал работу в октябре 2022 года между Пензой и Кузнецком. Весной 2023 года по согласованию правительств Пензенской области и Республики Мордовия он был продлён до Саранска.