Капибар можно гладить и кормить: почему новое кафе в Сокольниках уже обсуждает весь город

В московском парке "Сокольники" открывается площадка нового формата — контактное кафе с капибарами. Несмотря на прогнозы о закате моды на заведения с животными, эти крупные грызуны вновь становятся центром притяжения для жителей мегаполиса. Проект объединяет азиатские тренды потребления и запрос на эмоциональную разрядку через общение с фауной.

Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сокольники

Правила посещения и меню

Новое пространство находится в непосредственной близости от площадки "Гайд Парк". Формат заведения предполагает не только наблюдение, но и активное взаимодействие: животных разрешено кормить, гладить и использовать в качестве моделей для фотосессий. Организаторы делают ставку на "неконфликтный нрав" капибар, которые спокойно реагируют на присутствие человека.

Гастрономическая часть проекта ориентирована на молодежную аудиторию. В меню представлены десерты и популярный бабл-ти, что отсылает к корням тренда — подобные кафе массово появились в Азии. Однако попасть в зал спонтанно не получится: визиты осуществляются строго по предварительной записи из-за лимита на количество гостей в помещении.

"Такие проекты стимулируют внутренний туризм и создают новые точки притяжения в парковых зонах. Это часть современной экономики впечатлений, где гастрономия дополняется уникальным досугом", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям Татьяна Зайцева.

Безопасность и этические вопросы

Администрация установила жесткий возрастной ценз: посетители младше 14 лет допускаются внутрь только под присмотром взрослых. Кроме того, людям с аллергическими реакциями рекомендуют заранее оценить риски перед посещением. Вопрос благополучия животных остается открытым, так как ежедневный контакт с потоком людей требует от грызунов высокой стрессоустойчивости.

"Важно следить, чтобы условия содержания соответствовали нормам, а животные не подвергались чрезмерной нагрузке. Любой коммерческий проект с фауной должен иметь четкие регламенты отдыха для зверей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Условие Детали Время работы Ежедневно с 10:00 Доступ Только по записи Ограничения Дети до 14 лет со взрослыми

Для жителей мегаполиса, привыкших к высоким скоростям, такие места становятся островками спокойствия. В то время как новая Ласточка ускоряет перемещение между городами, контактные центры предлагают замедлиться.

Тем более что контроль численности животных в городе сделал встречи с дикой фауной редкостью. Несмотря на грозы в августе, поток желающих увидеть капибар вряд ли иссякнет. Стоит учитывать, что работа таких заведений требует стабильного электроснабжения, особенно если в районе действует запрет на майнинг для разгрузки сетей.

"Городская среда должна быть многогранной. Подобные кафе — это ответ на дефицит общения с природой в условиях плотной застройки и асфальтовых джунглей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Главный риск проекта — сохранение здоровья животных при постоянном тактильном контакте с людьми. Администрации придется балансировать между прибылью и этическими нормами содержания.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли прийти без записи?

Нет, количество мест строго ограничено для комфорта животных, требуется бронирование времени.

Безопасны ли капибары для детей?

Животные обладают мирным характером, но дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых для контроля ситуации.

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