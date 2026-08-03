Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тамбовская область получит почти 30 миллионов рублей на льготы по ЖКУ
Пассажиры смогут быстрее добираться из Пензы в Нижний Новгород через Саранск
Остров погрузился во тьму: Куба снова осталась без света из-за краха энергосистемы
Август решает судьбу урожая: эти работы на даче защитят участок от проблем весной
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Россия заработала миллионы на экспорте в СНГ и сделала первый шаг на перспективный рынок Афганистана
Экономика Британии трещит по швам: блокировка торговых путей спровоцировала опасный обвал ВВП
Китайская Audi может неприятно удивить: инженер объяснил, чем она отличается от европейской версии на практике
В Курской области возник дефицит вакцины Пентаксим для детей

Капибар можно гладить и кормить: почему новое кафе в Сокольниках уже обсуждает весь город

Россия » Центр » Москва

В московском парке "Сокольники" открывается площадка нового формата — контактное кафе с капибарами. Несмотря на прогнозы о закате моды на заведения с животными, эти крупные грызуны вновь становятся центром притяжения для жителей мегаполиса. Проект объединяет азиатские тренды потребления и запрос на эмоциональную разрядку через общение с фауной.

Сокольники
Фото: commons.wikimedia.org by Qweasdqwe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сокольники

Правила посещения и меню

Новое пространство находится в непосредственной близости от площадки "Гайд Парк". Формат заведения предполагает не только наблюдение, но и активное взаимодействие: животных разрешено кормить, гладить и использовать в качестве моделей для фотосессий. Организаторы делают ставку на "неконфликтный нрав" капибар, которые спокойно реагируют на присутствие человека.

Гастрономическая часть проекта ориентирована на молодежную аудиторию. В меню представлены десерты и популярный бабл-ти, что отсылает к корням тренда — подобные кафе массово появились в Азии. Однако попасть в зал спонтанно не получится: визиты осуществляются строго по предварительной записи из-за лимита на количество гостей в помещении.

"Такие проекты стимулируют внутренний туризм и создают новые точки притяжения в парковых зонах. Это часть современной экономики впечатлений, где гастрономия дополняется уникальным досугом", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям Татьяна Зайцева.

Безопасность и этические вопросы

Администрация установила жесткий возрастной ценз: посетители младше 14 лет допускаются внутрь только под присмотром взрослых. Кроме того, людям с аллергическими реакциями рекомендуют заранее оценить риски перед посещением. Вопрос благополучия животных остается открытым, так как ежедневный контакт с потоком людей требует от грызунов высокой стрессоустойчивости.

"Важно следить, чтобы условия содержания соответствовали нормам, а животные не подвергались чрезмерной нагрузке. Любой коммерческий проект с фауной должен иметь четкие регламенты отдыха для зверей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Условие Детали
Время работы Ежедневно с 10:00
Доступ Только по записи
Ограничения Дети до 14 лет со взрослыми

Для жителей мегаполиса, привыкших к высоким скоростям, такие места становятся островками спокойствия. В то время как новая Ласточка ускоряет перемещение между городами, контактные центры предлагают замедлиться.

Тем более что контроль численности животных в городе сделал встречи с дикой фауной редкостью. Несмотря на грозы в августе, поток желающих увидеть капибар вряд ли иссякнет. Стоит учитывать, что работа таких заведений требует стабильного электроснабжения, особенно если в районе действует запрет на майнинг для разгрузки сетей.

"Городская среда должна быть многогранной. Подобные кафе — это ответ на дефицит общения с природой в условиях плотной застройки и асфальтовых джунглей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Главный риск проекта — сохранение здоровья животных при постоянном тактильном контакте с людьми. Администрации придется балансировать между прибылью и этическими нормами содержания.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли прийти без записи?

Нет, количество мест строго ограничено для комфорта животных, требуется бронирование времени.

Безопасны ли капибары для детей?

Животные обладают мирным характером, но дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых для контроля ситуации.

Читайте также

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям Татьяна Зайцева, эколог Игорь Степанов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Недвижимость
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Секрет идеального аквариума раскрыт: фильтр, который очищает воду через весь слой грунта
Врачи увидят больше за минуты: нейросети начинают менять работу российского здравоохранения
Зачем пианистка Анастасия Попова учит искусственный интеллект слышать и сочинять музыку
Капибар можно гладить и кормить: почему новое кафе в Сокольниках уже обсуждает весь город
Вчерашние макароны выглядят аппетитно: блюдо с румяной корочкой без хлопот и расходов
Трасса готовит неприятный сюрприз: поиск бензина может занять больше времени, чем дорога
Скрытые жемчужины Оренбуржья: места, о которых молчат путеводители, но знают редкие искатели приключений
Здание бывшего роддома в Курске обновят до конца текущего года
Хрустящие бортики и жидкий желток без хлопот: секрет домашних хачапури оказался проще, чем кажется
Самолет улетел без 24 пассажиров: прокуратура проверяет срыв рейса Калининград — Шарм-эль-Шейх
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.