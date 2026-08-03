В Курской области возник дефицит вакцины Пентаксим для детей

Жители Курской области столкнулись с дефицитом вакцины "Пентаксим". Родителям детей, которым необходим этот препарат, в поликлиниках сообщают, что поставок не будет до конца года.

Фото: https://pixabay.com by whitesession is licensed under Free Процедура инъекции/вакцинации в плечо.

Ситуация стала обсуждаться на заседании регионального правительства после обращений граждан. Выяснилось, что сроки поступления вакцины неоднократно переносились: сначала препарат обещали доставить до 1 ноября, но затем прогнозы изменились в худшую сторону.

"Эта вакцина поставляется Минздравом РФ. Да, дефицит имеется, мы прилагаем все усилия, чтобы вакцина поступила в регион", — сообщил представитель регионального министерства здравоохранения.

Для тех, кто не может ждать поставок, предложили использовать трехвалентную вакцину как альтернативу. В федеральный Минздрав уже направили письмо с просьбой увеличить объемы поставок "Пентаксима" в область вне очереди.

"Докладывайте мне о ситуации. Если будет необходимо, я сам свяжусь с федеральным Минздравом", — пообещал губернатор Курской области.

Ответы на популярные вопросы

Чем заменить "Пентаксим" сейчас?

Врачи предлагают использовать трехвалентную вакцину.

Когда препарат появится в поликлиниках?

Точных сроков нет, по текущим данным в некоторых учреждениях поставки не ожидаются до конца года.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов