Жители Курской области столкнулись с дефицитом вакцины "Пентаксим". Родителям детей, которым необходим этот препарат, в поликлиниках сообщают, что поставок не будет до конца года.
Ситуация стала обсуждаться на заседании регионального правительства после обращений граждан. Выяснилось, что сроки поступления вакцины неоднократно переносились: сначала препарат обещали доставить до 1 ноября, но затем прогнозы изменились в худшую сторону.
"Эта вакцина поставляется Минздравом РФ. Да, дефицит имеется, мы прилагаем все усилия, чтобы вакцина поступила в регион", — сообщил представитель регионального министерства здравоохранения.
Для тех, кто не может ждать поставок, предложили использовать трехвалентную вакцину как альтернативу. В федеральный Минздрав уже направили письмо с просьбой увеличить объемы поставок "Пентаксима" в область вне очереди.
"Докладывайте мне о ситуации. Если будет необходимо, я сам свяжусь с федеральным Минздравом", — пообещал губернатор Курской области.
Врачи предлагают использовать трехвалентную вакцину.
Точных сроков нет, по текущим данным в некоторых учреждениях поставки не ожидаются до конца года.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.