Здание бывшего роддома в Курске обновят до конца текущего года

В Курске восстанавливают здание бывшего роддома на улице Ленина. Сейчас в этих помещениях работает отделение гинекологии областного перинатального центра. После срыва сроков со стороны подрядчика власти региона добились ускорения работ.

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Ранее строительная организация планировала затянуть ремонт до 2027 года. Чтобы избежать долгого простоя, правительство области применило к подрядчику санкции, что заставило компанию изменить график.

"На сегодня демонтаж в здании полностью выполнен. Начали штукатурить стены. Там был срыв сроков. Прогноз был неутешительный — подрядчик собирался уйти в 2027 год. Не хочу рассказывать, какие санкции мы применяли к подрядной организации, но график она изменила. Динамика за июль хорошая. Планируется наверстать сроки. К 1 декабря работы должны быть полностью завершены", — сообщил председатель Правительства региона Александр Чепик.

Для врачей и пациентов центра обновление здания означает переход в современные помещения с исправленным состоянием стен и инженерных сетей. Завершение ремонта до конца года позволит избежать затяжного пребывания в условиях строительной площадки.

Этап / Показатель Статус / Срок Демонтаж Завершен Текущий этап Штукатурка стен Срок сдачи объекта До 1 декабря текущего года