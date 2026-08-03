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Здание бывшего роддома в Курске обновят до конца текущего года

Россия » Центр » Курск

В Курске восстанавливают здание бывшего роддома на улице Ленина. Сейчас в этих помещениях работает отделение гинекологии областного перинатального центра. После срыва сроков со стороны подрядчика власти региона добились ускорения работ.

Женщина с новорожденным ребенком в больнице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Женщина с новорожденным ребенком в больнице

Ранее строительная организация планировала затянуть ремонт до 2027 года. Чтобы избежать долгого простоя, правительство области применило к подрядчику санкции, что заставило компанию изменить график.

"На сегодня демонтаж в здании полностью выполнен. Начали штукатурить стены. Там был срыв сроков. Прогноз был неутешительный — подрядчик собирался уйти в 2027 год. Не хочу рассказывать, какие санкции мы применяли к подрядной организации, но график она изменила. Динамика за июль хорошая. Планируется наверстать сроки. К 1 декабря работы должны быть полностью завершены", — сообщил председатель Правительства региона Александр Чепик.

Для врачей и пациентов центра обновление здания означает переход в современные помещения с исправленным состоянием стен и инженерных сетей. Завершение ремонта до конца года позволит избежать затяжного пребывания в условиях строительной площадки.

Этап / Показатель Статус / Срок
Демонтаж Завершен
Текущий этап Штукатурка стен
Срок сдачи объекта До 1 декабря текущего года
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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