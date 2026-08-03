Здание бывшего роддома в Курске обновят до конца текущего года

В Курске восстанавливают здание бывшего роддома на улице Ленина. Сейчас в этих помещениях работает отделение гинекологии областного перинатального центра. После срыва сроков со стороны подрядчика власти региона добились ускорения работ.
Ранее строительная организация планировала затянуть ремонт до 2027 года. Чтобы избежать долгого простоя, правительство области применило к подрядчику санкции, что заставило компанию изменить график.
"На сегодня демонтаж в здании полностью выполнен. Начали штукатурить стены. Там был срыв сроков. Прогноз был неутешительный — подрядчик собирался уйти в 2027 год. Не хочу рассказывать, какие санкции мы применяли к подрядной организации, но график она изменила. Динамика за июль хорошая. Планируется наверстать сроки. К 1 декабря работы должны быть полностью завершены", — сообщил председатель Правительства региона Александр Чепик.
Для врачей и пациентов центра обновление здания означает переход в современные помещения с исправленным состоянием стен и инженерных сетей. Завершение ремонта до конца года позволит избежать затяжного пребывания в условиях строительной площадки.
|Этап / Показатель
|Статус / Срок
|Демонтаж
|Завершен
|Текущий этап
|Штукатурка стен
|Срок сдачи объекта
|До 1 декабря текущего года
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.