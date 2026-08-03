Администрация школы №155 в Омске опубликовала правила зачисления учеников на учебный год

В Омске с 5 августа начнётся приём документов в новую школу № 155 микрорайона "Серебряный берег". Зачисление открыто для классов со второго по девятый, а также для трёх профильных десятых классов.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Учебник и школьные принадлежности

Приём проходит в два этапа. С 5 по 15 августа заявления принимают от семей, проживающих на закреплённой за школой территории. С 17 августа — при наличии свободных мест — могут подать документы жители любых других районов города.

Для старшеклассников предусмотрены три профиля: физико-математический с углублённой информатикой, химико-биологический с IT-направлением и гуманитарный с усиленным изучением истории и английского языка.

Заявление можно подать через "Госуслуги", заказным письмом или лично по адресу: ул. Красный Путь, 103, корпус 1. В первой волне (5-15 августа) приёмная комиссия работает в будни с 9:00 до 19:00 (перерыв 13:00-14:00) и в субботу с 10:00 до 13:00. Со 17 августа — в будни с 15:00 до 18:00.