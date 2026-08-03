Работодатели Алтайского края сообщают о критическом дефиците врачей и дворников

В Алтайском крае зафиксировали острую нехватку кадров по 14 специальностям. В июле 2026 года наибольший дефицит наблюдается в медицине и сфере ЖКХ — врачей и дворников на рынке труда практически нет.

Фото: unsplash.com by Mark Hang Fung So is licensed under Free to use under the Unsplash License Дворник

Аналитики hh. ru подсчитали, что работодатели региона обновили или создали вакансии по 165 профессиям. По рыночным стандартам на одно рабочее место должно претендовать четыре кандидата. Однако в ряде отраслей этот показатель упал до критических значений.

Профессия Количество резюме на одну вакансию Дворник 1,0 Врач 1,1 Электромонтажник / техник-электрик 1,9 Фармацевт-провизор 2,2 Слесарь / сантехник / повар 2,3 Токарь / фрезеровщик 2,7

Ситуация в здравоохранении остается самой напряженной. Помимо врачей, не хватает среднего медперсонала (3,7 резюме) и руководителей медучреждений — главврачей или заведующих отделениями (3,4 резюме).

Кадровый голод затронул и промышленный сектор. Спрос превышает предложение по позициям токарей, шлифовщиков и электромонтеров. Также не хватает специалистов в сельском хозяйстве (агрономы — 3,7 резюме) и торговле (продавцы-консультанты и кассиры — 3,8 резюме).

В список дефицитных специальностей попали повара, пекари, кондитеры и агенты по недвижимости.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов