В Мурманской области сократили время ожидания приема хирургов, гастроэнтерологов и пульмонологов. О результатах работы сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.
Для решения проблемы изменили график записи пациентов: теперь врачи принимают людей в течение всей недели, включая выходные дни. По словам министра, к терапевтам сейчас можно попасть за один-два дня.
"Мурманские поликлиники работают семь дней в неделю", — отметил Дмитрий Панычев.
Параллельно с этим губернатор Андрей Чибис поручил министру здравоохранения организовать встречу с жителями Полярных Зорь. В ходе беседы обсудят текущее состояние и организацию медицинского обслуживания в городе.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.