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Поликлиники Мурманской области перешли на работу семь дней в неделю

Россия » Северо-Запад » Мурманск

В Мурманской области сократили время ожидания приема хирургов, гастроэнтерологов и пульмонологов. О результатах работы сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

Врач и пациент
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врач и пациент

Для решения проблемы изменили график записи пациентов: теперь врачи принимают людей в течение всей недели, включая выходные дни. По словам министра, к терапевтам сейчас можно попасть за один-два дня.

"Мурманские поликлиники работают семь дней в неделю", — отметил Дмитрий Панычев.

Параллельно с этим губернатор Андрей Чибис поручил министру здравоохранения организовать встречу с жителями Полярных Зорь. В ходе беседы обсудят текущее состояние и организацию медицинского обслуживания в городе.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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