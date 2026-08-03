Поликлиники Мурманской области перешли на работу семь дней в неделю

В Мурманской области сократили время ожидания приема хирургов, гастроэнтерологов и пульмонологов. О результатах работы сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врач и пациент

Для решения проблемы изменили график записи пациентов: теперь врачи принимают людей в течение всей недели, включая выходные дни. По словам министра, к терапевтам сейчас можно попасть за один-два дня.

"Мурманские поликлиники работают семь дней в неделю", — отметил Дмитрий Панычев.

Параллельно с этим губернатор Андрей Чибис поручил министру здравоохранения организовать встречу с жителями Полярных Зорь. В ходе беседы обсудят текущее состояние и организацию медицинского обслуживания в городе.