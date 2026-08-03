Ботаники создали научную базу растительности Дагестана после пятилетней экспедиции

Ученые из Москвы, Новосибирска и Дагестана завершили экспедицию по изучению степных и луговых растений республики. Проект, который отмечает в этом году пятилетие, объединил специалистов Прикаспийского института биологических ресурсов (ПИБР) ДФИЦ РАН, Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН.
Группу возглавляет заведующий лабораторией почвенных и растительных ресурсов доктор биологических наук Рамазан Муртазалиев. Исследователи фиксируют видовое разнообразие растений, изучают, как формируются растительные сообщества в разных частях региона и какие факторы влияют на их распределение по территории.
|Показатель проекта
|Значение
|Срок реализации
|5 лет
|Объем данных
|Более 1500 геоботанических описаний
|Участники
|ПИБР ДФИЦ РАН, ЦСБС СО РАН, ГБС им. Н. В. Цицина РАН
Накопленные за пять лет данные легли в основу научной базы растительности Дагестана. Эти сведения позволяют ученым переходить от простых наблюдений к фундаментальным исследованиям экосистемы региона.
Часть результатов уже опубликована в профильных изданиях. В ближайшее время исследователи выпустят серию статей об особенностях степных сообществ предгорных районов, где преобладают эфемеры — растения с коротким циклом жизни, приспособленные к засушливым условиям.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.