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Ботаники создали научную базу растительности Дагестана после пятилетней экспедиции

Россия » Юг » Махачкала

Ученые из Москвы, Новосибирска и Дагестана завершили экспедицию по изучению степных и луговых растений республики. Проект, который отмечает в этом году пятилетие, объединил специалистов Прикаспийского института биологических ресурсов (ПИБР) ДФИЦ РАН, Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН.

Сулакский каньон. Горный серпантин
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Байдуков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сулакский каньон. Горный серпантин

Группу возглавляет заведующий лабораторией почвенных и растительных ресурсов доктор биологических наук Рамазан Муртазалиев. Исследователи фиксируют видовое разнообразие растений, изучают, как формируются растительные сообщества в разных частях региона и какие факторы влияют на их распределение по территории.

Показатель проекта Значение
Срок реализации 5 лет
Объем данных Более 1500 геоботанических описаний
Участники ПИБР ДФИЦ РАН, ЦСБС СО РАН, ГБС им. Н. В. Цицина РАН

Накопленные за пять лет данные легли в основу научной базы растительности Дагестана. Эти сведения позволяют ученым переходить от простых наблюдений к фундаментальным исследованиям экосистемы региона.

Часть результатов уже опубликована в профильных изданиях. В ближайшее время исследователи выпустят серию статей об особенностях степных сообществ предгорных районов, где преобладают эфемеры — растения с коротким циклом жизни, приспособленные к засушливым условиям.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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