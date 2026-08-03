Росводоканал Барнаул объяснил причины низкого напора воды в пригородных поселках

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго ответил на вопросы жителей в эфире телеканала "Толк". Главная тема прямой линии — недостаточный напор воды в пригородных поселках. Также обсудили качество питьевой воды и новые правила пересчета платежей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Кухонный смеситель

Почему в пригороде падает напор

Девять обращений поступило от жителей Власихи, поселка Центрального и микрорайона "Авиатор". Полюго объяснил системную причину: при освоении пригородных территорий жители часто строили скважины и водонапорные башни самостоятельно, не закладывая резерв мощности на будущие подключения. Поселки разрослись, число абонентов выросло, а сети передали на баланс водоканалу.

В этом году аномальная жара усугубила ситуацию: суточное потребление воды в пригороде в 2,5 раза превысило среднегодовые значения. Предприятие задействовало резервные мощности и заменило насосное оборудование.

Для кардинального решения проблемы с 2022 года привлекается федеральное финансирование — почти 6,5 млрд рублей. За это время вводят новые водозаборы в микрорайоне Спутник и поселке Казенная Заимка. Работы идут в Сибирской Долине, Ползуново и Власихе.

Отдельно рассмотрели ситуацию в поселке Лесной. Напор уже улучшили модернизацией насосов. Окончательное решение — новые скважины и станция очистки на улице Закатной. Проект включен в инвестпрограмму на 2031 год.

В 2026 году водоканал планирует обновить и построить более 15 км сетей водоснабжения и водоотведения. Почти 10 км уже готовы, на них потрачено более 410 млн рублей.

Показатель Значение Федеральное финансирование с 2022 г. Почти 6,5 млрд руб. План по обновлению сетей в 2026 г. Более 15 км Выполнено на текущий момент Почти 10 км (более 410 млн руб.) Рост потребления в жарку В 2,5 раза выше нормы Коэффициент за отсутствие счетчика (с дек. 2025) 3 (было 1,5) Норма полива для частных домов без счетчиков (май-август) 9 куб. м на сотку

Можно ли пить воду из-под крана

Около 95% воды Барнаул получает из Оби, 5% — из артезианских скважин. Вода проходит полный цикл очистки перед подачей в сеть. По словам Полюго, она соответствует санитарно-гигиеническим нормам и пить её можно. Фильтры использовать не запрещается, но картриджи нужно менять вовремя — иначе они становятся источником загрязнения.

Как меняется расчет платежей

С декабря 2025 года повышающий коэффициент для потребителей без приборов учета вырастает с 1,5 до 3. Это федеральное требование, стимулирующее установку счетчиков.

Для частных домов без счетчиков с мая по август вводится начисление за полив — 9 кубических метров воды на сотку участка в месяц.

Ответы на популярные вопросы

Когда начнут действовать новые коэффициенты за отсутствие счетчика?

С 1 декабря 2025 года. Коэффициент 3 будет применен к нормативу потребления на всех зарегистрированных жильцов.

Планируется ли строительство очистных сооружений в поселке Лесной?

Проект станции очистки на улице Закатной включен в инвестпрограмму на 2031 год. Пока напор поддерживают за счет замены насосного оборудования.

Нужно ли устанавливать домашний фильтр?

Вода из крана соответствует СанПиН и безопасна для питья. Фильтр — личное дело каждого, но требует регулярной замены модулей.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех