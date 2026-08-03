Роспотребнадзор определил безопасные для купания водоемы в Нижегородской области
Роспотребнадзор по Нижегородской области опубликовал обновленный перечень водоемов, где вода соответствует санитарным нормам.
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пляж у озера
В Нижнем Новгороде безопасные зоны для купания распределились по районам.
- Советский район: Первое озеро Щелоковского хутора;
- Автозаводской район: озера в парках культуры и отдыха (ПКиО) первой очереди на улице Смирнова и второй очереди на проспекте Молодежном;
- Ленинский район: оба пляжа Силикатного озера;
- Сормовский район: Лунское, Пестичное и Светлоярское озера (участок со стороны улицы Гаугеля);
- Канавино: Больничное озеро и два пляжа Сортировочного озера.
В области Роспотребнадзор подтвердил чистоту воды в следующих точках:
- Арзамас — река Теша и пруд "408 км";
- Богородск — озеро "у Крутой горы";
- Бор — Юрасовское озеро;
- Лысков — городской пляж на Волге;
- Выкса — все три пляжа Верхнего пруда.
|Локация
|Безопасные водоемы
|Нижний Новгород
|Силикатное, Сортировочное, Больничное, Лунское, Пестичное, Светлоярское, озера ПКиО, озеро Щелоковского хутора
|Районы области
|р. Теша (Арзамас), Юрасовское оз. (Бор), Волжский пляж (Лысков), Верхний пруд (Выкса)
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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.