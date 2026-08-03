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Роспотребнадзор определил безопасные для купания водоемы в Нижегородской области

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Роспотребнадзор по Нижегородской области опубликовал обновленный перечень водоемов, где вода соответствует санитарным нормам.

Пляж у озера
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пляж у озера

В Нижнем Новгороде безопасные зоны для купания распределились по районам.

  • Советский район: Первое озеро Щелоковского хутора;
  • Автозаводской район: озера в парках культуры и отдыха (ПКиО) первой очереди на улице Смирнова и второй очереди на проспекте Молодежном;
  • Ленинский район: оба пляжа Силикатного озера;
  • Сормовский район: Лунское, Пестичное и Светлоярское озера (участок со стороны улицы Гаугеля);
  • Канавино: Больничное озеро и два пляжа Сортировочного озера.

В области Роспотребнадзор подтвердил чистоту воды в следующих точках:

  • Арзамас — река Теша и пруд "408 км";
  • Богородск — озеро "у Крутой горы";
  • Бор — Юрасовское озеро;
  • Лысков — городской пляж на Волге;
  • Выкса — все три пляжа Верхнего пруда.
Локация Безопасные водоемы
Нижний Новгород Силикатное, Сортировочное, Больничное, Лунское, Пестичное, Светлоярское, озера ПКиО, озеро Щелоковского хутора
Районы области р. Теша (Арзамас), Юрасовское оз. (Бор), Волжский пляж (Лысков), Верхний пруд (Выкса)
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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