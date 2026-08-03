Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
Ценник на авто пошел вразнобой: одни бренды подняли цены, другие сделали неожиданный шаг вниз
График перекрытий дорог в Пскове: какие улицы будут закрыты в августе
Министерство просвещения Башкирии начало прием документов от стобалльников на получение выплат
Челябинская область наступает на пятки Москве: дорожная инфраструктура региона совершила прорыв
Кишечник хранит опасный секрет: при нехватке пищи бактерии меняют источник своего питания
В Кировской области отменили ограничение заправки бензина по номерам машин
Безопасность туристов в Паттайе будет усилена после инцидента в ночном клубе
Энергосистема Крыма работает с ограничениями после повреждения инфраструктуры

Модернизация детских библиотек Красноярска завершится к концу 2026 года

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярске приступают к модернизации трех детских библиотек: "Лукоморья" в центре города, филиала имени С. Я. Маршака в микрорайоне Северный и библиотеки в поселке Березовка.

Библиотека и школьники
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Библиотека и школьники

В центральной библиотеке "Лукоморье" и филиале имени Маршака заменят инженерные сети, окна и двери. Здесь установят системы безопасности, обновят мебель и пополнят книжный фонд. В "Лукоморье" также перестроят книгохранилища — на их месте откроют залы для занятий и мероприятий.

В поселке Березовка капитальный ремонт детской библиотеки проведут впервые за 70 лет. После обновления зданию присвоят имя Корнея Чуковского. Рабочие выйдут на объект на этой неделе.

Параметр Данные
Срок завершения работ До конца 2026 года
Источник финансирования Краевой бюджет (программа "Библиотеки будущего")
Общее число библиотек в городе 55
Уже отремонтированные объекты 27

Мэр Сергей Верещагин пояснил, что обновление проходит за счет средств региона. В следующем году модернизация охватит новые объекты.

Параллельно с ремонтом существующих зданий в городе построят пять новых библиотечных помещений. Это предусмотрено договорами о комплексном развитии территорий (КРТ).

"Учреждения обновят при поддержке краевого бюджета в рамках программы "Библиотеки будущего"", — сообщил мэр Сергей Верещагин.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Газовый маршрут через Черное море не сбавляет ход: Европа продолжает забирать российское топливо
Газ
Газовый маршрут через Черное море не сбавляет ход: Европа продолжает забирать российское топливо
Ошибки в декорировании гостиной: как вдохнуть жизнь и личную историю в пространство родного дома
Недвижимость
Ошибки в декорировании гостиной: как вдохнуть жизнь и личную историю в пространство родного дома
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Частичное отключение электричества в районе Древлянка в Петрозаводске
Искусственный интеллект помог врачам Ингушетии выявить 19 тысяч патологий
В Орловской области патрули ГИБДД получили мобильные камеры для контроля дорог
Коммерческий долг Мурманской области сократился на 12,7 млрд рублей
Сельчане Омской области смогут сами выбирать объекты для создания и ремонта
В Калужской области построят новые АЗС для борьбы с дефицитом топлива
Аналитики SuperJob определили средний запас сбережений горожан Тулы в 4,4 месяца
Как казахстанцам сократить ежемесячный платеж по ипотеке на 30 процентов
Пенсия и долги: какие ошибки в бюджете ведут к потере накоплений и росту расходов
Промышленность Саратовской области выросла на 2,4% в первом полугодии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.