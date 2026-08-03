Модернизация детских библиотек Красноярска завершится к концу 2026 года

В Красноярске приступают к модернизации трех детских библиотек: "Лукоморья" в центре города, филиала имени С. Я. Маршака в микрорайоне Северный и библиотеки в поселке Березовка.

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В центральной библиотеке "Лукоморье" и филиале имени Маршака заменят инженерные сети, окна и двери. Здесь установят системы безопасности, обновят мебель и пополнят книжный фонд. В "Лукоморье" также перестроят книгохранилища — на их месте откроют залы для занятий и мероприятий.

В поселке Березовка капитальный ремонт детской библиотеки проведут впервые за 70 лет. После обновления зданию присвоят имя Корнея Чуковского. Рабочие выйдут на объект на этой неделе.

Параметр Данные Срок завершения работ До конца 2026 года Источник финансирования Краевой бюджет (программа "Библиотеки будущего") Общее число библиотек в городе 55 Уже отремонтированные объекты 27

Мэр Сергей Верещагин пояснил, что обновление проходит за счет средств региона. В следующем году модернизация охватит новые объекты.

Параллельно с ремонтом существующих зданий в городе построят пять новых библиотечных помещений. Это предусмотрено договорами о комплексном развитии территорий (КРТ).

"Учреждения обновят при поддержке краевого бюджета в рамках программы "Библиотеки будущего"", — сообщил мэр Сергей Верещагин.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова