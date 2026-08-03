Модернизация детских библиотек Красноярска завершится к концу 2026 года

В Красноярске приступают к модернизации трех детских библиотек: "Лукоморья" в центре города, филиала имени С. Я. Маршака в микрорайоне Северный и библиотеки в поселке Березовка.
В центральной библиотеке "Лукоморье" и филиале имени Маршака заменят инженерные сети, окна и двери. Здесь установят системы безопасности, обновят мебель и пополнят книжный фонд. В "Лукоморье" также перестроят книгохранилища — на их месте откроют залы для занятий и мероприятий.
В поселке Березовка капитальный ремонт детской библиотеки проведут впервые за 70 лет. После обновления зданию присвоят имя Корнея Чуковского. Рабочие выйдут на объект на этой неделе.
|Параметр
|Данные
|Срок завершения работ
|До конца 2026 года
|Источник финансирования
|Краевой бюджет (программа "Библиотеки будущего")
|Общее число библиотек в городе
|55
|Уже отремонтированные объекты
|27
Мэр Сергей Верещагин пояснил, что обновление проходит за счет средств региона. В следующем году модернизация охватит новые объекты.
Параллельно с ремонтом существующих зданий в городе построят пять новых библиотечных помещений. Это предусмотрено договорами о комплексном развитии территорий (КРТ).
"Учреждения обновят при поддержке краевого бюджета в рамках программы "Библиотеки будущего"", — сообщил мэр Сергей Верещагин.
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