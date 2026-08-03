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Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

Дорожники Хабаровского края расширяют трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре на отрезке от села Тополево до Сергеевки. Участок длиной 20 километров делают четырехполосным, чтобы разгрузить движение и сократить время в пути.

Строительство дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги

Масштабы работ на трассе

Помимо расширения полотна, строители возводят два новых моста через реки Черная и Грязная. Еще один существующий мост ждет капитальный ремонт.

Параллельно стартуют новые проекты: в районе села Семеновка начнут строить мост через реку Ольга, а у села Тополево появится переправа через Сухую Балку. Также дорожники обновят 10 километров трассы Хабаровск — Новоселово.

Деньги и география ремонта

На обновление загородных дорог края в текущем году выделяют 5,4 млрд рублей. Всего планируют реконструировать более 100 километров трасс.

Направление / Район Вид работ
Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре Расширение до 4 полос (20 км), новые и отремонтированные мосты
Хабаровск — Новоселово Ремонт и реконструкция (10 км)
Амурский, Бикинский, Кировский, Ленинский,
Новобиробиджанский, Советский и Хабаровский районы		 Комплексный ремонт дорог

Общий объем финансирования строительного сезона превышает 5 млрд рублей. Это позволит снизить аварийность и упростить логистику между ключевыми точками региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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