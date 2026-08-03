Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос

Дорожники Хабаровского края расширяют трассу Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре на отрезке от села Тополево до Сергеевки. Участок длиной 20 километров делают четырехполосным, чтобы разгрузить движение и сократить время в пути.
Помимо расширения полотна, строители возводят два новых моста через реки Черная и Грязная. Еще один существующий мост ждет капитальный ремонт.
Параллельно стартуют новые проекты: в районе села Семеновка начнут строить мост через реку Ольга, а у села Тополево появится переправа через Сухую Балку. Также дорожники обновят 10 километров трассы Хабаровск — Новоселово.
На обновление загородных дорог края в текущем году выделяют 5,4 млрд рублей. Всего планируют реконструировать более 100 километров трасс.
|Направление / Район
|Вид работ
|Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре
|Расширение до 4 полос (20 км), новые и отремонтированные мосты
|Хабаровск — Новоселово
|Ремонт и реконструкция (10 км)
|Амурский, Бикинский, Кировский, Ленинский,
Новобиробиджанский, Советский и Хабаровский районы
|Комплексный ремонт дорог
Общий объем финансирования строительного сезона превышает 5 млрд рублей. Это позволит снизить аварийность и упростить логистику между ключевыми точками региона.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.