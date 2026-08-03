График перекрытий дорог в Пскове: какие улицы будут закрыты в августе

В Пскове в августе ограничат движение по Рижскому и Октябрьскому проспектам. Дорожные работы связаны с ремонтом инженерных сетей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Перекрытие дороги в центре города

На Рижском проспекте у дома № 49б с 3 августа по 2 сентября водители смогут передвигаться только по одной полосе. Ограничение ввела городская администрация для защиты рабочих и обеспечения безопасности на дороге.

Сложнее ситуация будет на Октябрьском проспекте, где движение перекроют полностью на отдельных участках:

С 10 по 16 августа: закрыт отрезок от улицы Некрасова до улицы Свердлова. Объехать участок можно через улицы Свердлова, Некрасова и Кузнецкую.

закрыт отрезок от улицы Некрасова до улицы Свердлова. Объехать участок можно через улицы Свердлова, Некрасова и Кузнецкую. С 24 по 30 августа: перекроют часть проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади. В качестве альтернативного пути рекомендуют использовать улицы Советскую, Гоголя, Ленина, Свердлова и Комсомольский переулок.

Улица Сроки работ Режим движения Рижский проспект 3 августа — 2 сентября Одна полоса Октябрьский проспект (Некрасова — Свердлова) 10 — 16 августа Перекрытие Октябрьский проспект (Гоголя — Окт. площадь) 24 — 30 августа Перекрытие