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График перекрытий дорог в Пскове: какие улицы будут закрыты в августе

Россия » Северо-Запад » Псков

В Пскове в августе ограничат движение по Рижскому и Октябрьскому проспектам. Дорожные работы связаны с ремонтом инженерных сетей.

Перекрытие дороги в центре города
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Перекрытие дороги в центре города

На Рижском проспекте у дома № 49б с 3 августа по 2 сентября водители смогут передвигаться только по одной полосе. Ограничение ввела городская администрация для защиты рабочих и обеспечения безопасности на дороге.

Сложнее ситуация будет на Октябрьском проспекте, где движение перекроют полностью на отдельных участках:

  • С 10 по 16 августа: закрыт отрезок от улицы Некрасова до улицы Свердлова. Объехать участок можно через улицы Свердлова, Некрасова и Кузнецкую.
  • С 24 по 30 августа: перекроют часть проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади. В качестве альтернативного пути рекомендуют использовать улицы Советскую, Гоголя, Ленина, Свердлова и Комсомольский переулок.
Улица Сроки работ Режим движения
Рижский проспект 3 августа — 2 сентября Одна полоса
Октябрьский проспект (Некрасова — Свердлова) 10 — 16 августа Перекрытие
Октябрьский проспект (Гоголя — Окт. площадь) 24 — 30 августа Перекрытие
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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