В Пскове в августе ограничат движение по Рижскому и Октябрьскому проспектам. Дорожные работы связаны с ремонтом инженерных сетей.
На Рижском проспекте у дома № 49б с 3 августа по 2 сентября водители смогут передвигаться только по одной полосе. Ограничение ввела городская администрация для защиты рабочих и обеспечения безопасности на дороге.
Сложнее ситуация будет на Октябрьском проспекте, где движение перекроют полностью на отдельных участках:
|Улица
|Сроки работ
|Режим движения
|Рижский проспект
|3 августа — 2 сентября
|Одна полоса
|Октябрьский проспект (Некрасова — Свердлова)
|10 — 16 августа
|Перекрытие
|Октябрьский проспект (Гоголя — Окт. площадь)
|24 — 30 августа
|Перекрытие
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.