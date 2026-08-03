Челябинская область наступает на пятки Москве: дорожная инфраструктура региона совершила прорыв

Аналитики ЦЭИ "РИА Рейтинг" представили результаты исследования дорожной инфраструктуры страны по итогам 2025 года. Челябинская область продемонстрировала высокие показатели, уступив в общероссийском зачете только Москве. Согласно статистическим отчетам, в регионе активно развивается транспортная сеть, что напрямую влияет на логистику и статистику автокредитования в Челябинской области.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожные работы на шоссе

Лидеры дорожного строительства и плотность покрытия

Москва сохраняет статус единственного субъекта РФ с абсолютно безупречным покрытием: здесь 100% дорог общего пользования полностью соответствуют установленным нормативам. Столица также лидирует по интенсивности транспортных сетей, имея 2581 километр путей на каждую тысячу квадратных километров площади. На фоне этого Челябинская область выглядит более чем достойно, заняв вторую строчку с показателем 84,6% нормативных дорог при плотности 254 километра на 1000 квадратных километров.

В топовую десятку по качеству полотна также вошли Ингушетия, Севастополь, ХМАО и Адыгея. За ними следуют Краснодарский край, Дагестан, а также Московская и Тюменская области. На Урале ситуация неоднородная: Свердловская область оказалась лишь на 47-й позиции, тогда как в Челябинске продолжаются масштабные инфраструктурные проекты, включая те, где рабочие начали прокладку тоннеля для новой транспортной системы. Как сообщает kursdela.biz, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Архангельской области, где стандартам отвечает лишь 17,2% трасс.

"Высокое место Челябинской области в рейтинге — это результат системных инвестиций в дорожный фонд последних лет, однако поддержание такой планки требует постоянного контроля за качеством материалов в условиях уральского климата", - объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Региональный контраст и аутсайдеры рейтинга

Пока Челябинск удерживает лидерство, соседняя Курганская область смогла занять только 32-е место с показателем 60,6%. В нижней части списка, помимо Архангельска, оказались Волгоградская и Кировская области, где доля качественных дорог не превышает 30%. Территориальная специфика также отражается в цифрах: самая низкая насыщенность путями с твердым покрытием отмечена на Чукотке, где на огромную территорию приходится всего один километр дороги на 1000 квадратных километров. Подобные разрывы подчеркивают неравномерность развития транспортных узлов в различных климатических зонах страны.

Стоит отметить, что любые масштабные работы на трассах неизбежно влекут временные ограничения. Например, из-за модернизации сетей в столице Южного Урала часто вводят ограничение движения на ключевых магистралях. Тем не менее, эксперты "РИА Рейтинг" подчеркивают, что ориентация регионов на федеральные стандарты Росавтодора позволяет постепенно сокращать долю аварийных участков, улучшая общую связность российских территорий.

Ответы на популярные вопросы о качестве дорог

Какой регион признан абсолютным лидером по качеству дорог?

Лидером рейтинга является Москва, где нормативам соответствуют все 100% дорог общего пользования.

На каком месте находится Челябинская область?

Челябинская область заняла второе место в стране, в надлежащем состоянии здесь находятся 84,6% автодорог.

Где зафиксированы самые худшие показатели дорожного покрытия?

Наименее качественные дороги выявлены в Архангельской (17,2%), Волгоградской (26,9%) и Кировской (28,6%) областях.

Где самая низкая плотность дорог с твердым покрытием?

Минимальная плотность дорожной сети зафиксирована в Чукотском автономном округе — всего 1 км на 1000 квадратных километров территории.

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