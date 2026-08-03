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Платежки с ошибками в Астрахани: коммунальный коллапс привел к неожиданному решению для целого дома

Россия » Юг » Астрахань

Жители трехэтажного дома в поселке Красные Баррикады Астраханской области добьются перерасчета за электроэнергию. Семьи, которые пользуются электроплитами из-за отсутствия газа, несколько месяцев переплачивали за свет по завышенному тарифу.

Российские рубли
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Российские рубли

Проблема коснулась жильцов дома №5 по улице Молодежной. Здание построили в 2017 году для переселенцев из аварийного жилья. Газа в доме нет, поэтому люди имеют право на льготный тариф (5,17 рубля за кВт. ч) согласно постановлению правительства РФ № 1178. Однако в мартовских квитанциях сумма выросла до 7,38 рубля.

Причиной сбоя стала потеря документов. Когда энергетики перешли на прямые расчеты с жильцами, выяснилось, что управляющая компания не передала поставщику подтверждения об отсутствии газа и наличии электроплит. Техпаспорта дома не оказалось ни в администрации поселка, ни у прежней УК — документы просто исчезли при смене руководства.

Несколько месяцев жители пытались решить вопрос через официальные запросы, но получали отказ: чиновники советовали собственникам самостоятельно разбираться со своими проблемами. Ситуация изменилась после того, как история получила огласку в СМИ.

"ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" оперативно отреагировала на ситуацию. Уже в платежном документе за июль жители увидят перерасчет за весь период. Примененный тариф — 5,17 руб. кВт. ч", — сообщили в "Астраханской энергосбытовой компании".

Показатель Значение
Ошибочный тариф 7,38 руб. за кВт. ч
Льготный тариф (законный) 5,17 руб. за кВт. ч
Срок возврата средств Июль 2026 г. (согласно заявлению компании)

Ответы на популярные вопросы

Почему тариф вырос автоматически?

Поставщик электроэнергии не получил от управляющей компании документы, подтверждающие право дома на льготу (отсутствие газа). Без этих бумаг система применила стандартный, более дорогой тариф.

Как будет осуществлен перерасчет?

Энергосбытовая компания обещает отразить корректировку суммы в следующей платежке. Жильцам не нужно подавать новые заявления — компания сама приведет начисления в соответствие с нормативами.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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