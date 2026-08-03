Министерство просвещения Башкирии начало прием документов от стобалльников на получение выплат

Выпускники школ Башкирии, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, могут получить денежную премию от главы республики. Прием документов в Министерство просвещения региона продлится с 1 по 20 августа.
Выплату назначат тем абитуриентам, которые зачислят в университеты Башкирии, входящие в состав Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Региональные власти стремятся удержать талантливую молодежь и мотивировать отличников остаться учиться в республике.
|Условие получения премии
|Детали
|Результат ЕГЭ
|100 баллов по одному или нескольким предметам
|Место учебы
|Вуз Башкирии (в составе Евразийского научно-образовательного центра)
|Срок подачи документов
|С 1 по 20 августа
Подать необходимые бумаги нужно в кабинет №105 Министерства просвещения Республики Башкортостан.
Только выпускники, получившие максимальный балл на ЕГЭ и поступившие в определенные вузы региона.
В министерство просвещения Башкирии (кабинет №105) строго в указанные сроки.
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