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Министерство просвещения Башкирии начало прием документов от стобалльников на получение выплат

Россия » Поволжье » Уфа

Выпускники школ Башкирии, набравшие 100 баллов на ЕГЭ, могут получить денежную премию от главы республики. Прием документов в Министерство просвещения региона продлится с 1 по 20 августа.

Экзамен
Фото: flickr.com by Sergey Sadovnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экзамен

Выплату назначат тем абитуриентам, которые зачислят в университеты Башкирии, входящие в состав Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Региональные власти стремятся удержать талантливую молодежь и мотивировать отличников остаться учиться в республике.

Условие получения премии Детали
Результат ЕГЭ 100 баллов по одному или нескольким предметам
Место учебы Вуз Башкирии (в составе Евразийского научно-образовательного центра)
Срок подачи документов С 1 по 20 августа

Подать необходимые бумаги нужно в кабинет №105 Министерства просвещения Республики Башкортостан.

Ответы на популярные вопросы

Кто может претендовать на выплату?

Только выпускники, получившие максимальный балл на ЕГЭ и поступившие в определенные вузы региона.

Куда подавать документы?

В министерство просвещения Башкирии (кабинет №105) строго в указанные сроки.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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