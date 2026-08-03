В Кировской области отменили ограничение заправки бензина по номерам машин

В Кировской области с 3 августа отменили практику ограничения выдачи бензина на заправках по государственным номерам автомобилей.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Закрытая АЗС с дорожными конусами

Ранее, в конце июля, водители столкнулись с тем, что АЗС отказывали в заправке, если номер машины не совпадал с данными в лицензии на торговлю топливом. Губернатор Александр Соколов сообщил об отмене этого правила на прошедшем совещании.

"Данное решение было принято для устранения возможных злоупотреблений и обеспечения более справедливого распределения топлива", — отметил глава региона Александр Соколов.

Контроль и поддержка

Чтобы избежать повторных сбоев в поставках, власти внедрят новые системы учета и мониторинга движения топлива. Это должно сделать распределение ресурсов прозрачным.

Параллельно правительство области готовит правила поддержки водителей, которые испытывают сложности с доступом к бензину. Речь идет о создании механизмов помощи тем, кому топливо необходимо для выполнения трудовых обязанностей.

Дефицит бензина в регионе вызвал напряженность среди жителей и предпринимателей. В профильных ведомствах заявляют: ситуация стабилизируется за счет оптимизации логистики и усиления контроля над поставками.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов