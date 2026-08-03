В Кировской области с 3 августа отменили практику ограничения выдачи бензина на заправках по государственным номерам автомобилей.
Ранее, в конце июля, водители столкнулись с тем, что АЗС отказывали в заправке, если номер машины не совпадал с данными в лицензии на торговлю топливом. Губернатор Александр Соколов сообщил об отмене этого правила на прошедшем совещании.
"Данное решение было принято для устранения возможных злоупотреблений и обеспечения более справедливого распределения топлива", — отметил глава региона Александр Соколов.
Чтобы избежать повторных сбоев в поставках, власти внедрят новые системы учета и мониторинга движения топлива. Это должно сделать распределение ресурсов прозрачным.
Параллельно правительство области готовит правила поддержки водителей, которые испытывают сложности с доступом к бензину. Речь идет о создании механизмов помощи тем, кому топливо необходимо для выполнения трудовых обязанностей.
Дефицит бензина в регионе вызвал напряженность среди жителей и предпринимателей. В профильных ведомствах заявляют: ситуация стабилизируется за счет оптимизации логистики и усиления контроля над поставками.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.