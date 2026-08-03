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Энергосистема Крыма работает с ограничениями после повреждения инфраструктуры

Россия » Юг » Симферополь

В Крыму в понедельник, 3 августа, сохраняются перебои с электричеством. В ряде районов действует режим ограничения подачи энергии из-за повреждений магистральных линий и инфраструктуры "Крымэнерго".

Работы на вышке ЛЭП
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Работы на вышке ЛЭП

Электричество отключают оперативно, ориентируясь на ситуацию в конкретных энергорайонах. Часть населенных пунктов остается полностью обесточенной.

"Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети", — сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить стабильное снабжение регионов. Параллельно с общими ограничениями по республике, в Севастополе ввели лимиты на потребление мощности для юридических лиц.

Отсутствие света напрямую влияет на работу торговых точек, насосных станций и объектов инфраструктуры полуострова, особенно в условиях летнего сезона.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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