Энергосистема Крыма работает с ограничениями после повреждения инфраструктуры

В Крыму в понедельник, 3 августа, сохраняются перебои с электричеством. В ряде районов действует режим ограничения подачи энергии из-за повреждений магистральных линий и инфраструктуры "Крымэнерго".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Работы на вышке ЛЭП

Электричество отключают оперативно, ориентируясь на ситуацию в конкретных энергорайонах. Часть населенных пунктов остается полностью обесточенной.

"Подача электроэнергии в районы, наиболее пострадавшие от внешнего воздействия, осуществляется в зависимости от возможности электрической сети", — сообщили в пресс-службе "Крымэнерго".

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить стабильное снабжение регионов. Параллельно с общими ограничениями по республике, в Севастополе ввели лимиты на потребление мощности для юридических лиц.

Отсутствие света напрямую влияет на работу торговых точек, насосных станций и объектов инфраструктуры полуострова, особенно в условиях летнего сезона.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех