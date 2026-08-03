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Перебои в работе ТВ и радио в Екатеринбурге и Свердловской области 4-5 августа

Россия » Урал » Екатеринбург

В Екатеринбурге и ряде городов Свердловской области 4 и 5 августа возможны кратковременные перебои в работе телевидения и радио. Об этом сообщили в региональном филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Рука переключает каналы пультом
Фото: https://unsplash.com by Glenn Carstens-Peters is licensed under Free
Рука переключает каналы пультом

Техники проводят профилактические работы на объектах связи. Помимо областного центра, временные отключения затронут Сухой Лог, Андроново и соседние населенные пункты.

Параметр Детали
Сроки работ 4-5 августа
Длительность перерывов Несколько минут
Затронутые сервисы ТВ-каналы, радиовещание

Специалисты РТРС объясняют ситуацию необходимостью технического обслуживания и обновления оборудования. В Екатеринбурге перерывы затронут оба типа вещания — и телевизионный, и радиосигнал.

Работы не влияют на работу интернета и мобильной связи. Точные временные интервалы отключений по конкретным адресам и районам станут известны в ближайшие часы.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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