В Екатеринбурге и ряде городов Свердловской области 4 и 5 августа возможны кратковременные перебои в работе телевидения и радио. Об этом сообщили в региональном филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Техники проводят профилактические работы на объектах связи. Помимо областного центра, временные отключения затронут Сухой Лог, Андроново и соседние населенные пункты.
|Параметр
|Детали
|Сроки работ
|4-5 августа
|Длительность перерывов
|Несколько минут
|Затронутые сервисы
|ТВ-каналы, радиовещание
Специалисты РТРС объясняют ситуацию необходимостью технического обслуживания и обновления оборудования. В Екатеринбурге перерывы затронут оба типа вещания — и телевизионный, и радиосигнал.
Работы не влияют на работу интернета и мобильной связи. Точные временные интервалы отключений по конкретным адресам и районам станут известны в ближайшие часы.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.