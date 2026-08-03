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В Башкортостане предлагают создать завод по производству монтажной пены в Иглинском районе

Россия » Поволжье » Уфа

В Башкортостане предлагают создать завод по производству монтажной пены в Иглинском районе. Инвестпредложение появилось на Инвестиционной карте России и предполагает строительство полного цикла производства.

Монтажная пена для окон
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Монтажная пена для окон

Проект предусматривает возведение административного и производственного корпусов, бытовых помещений и складских комплексов для хранения сырья и готового товара. Завод обеспечит рабочие места для 30 человек.

Показатель Значение
Объем инвестиций более 130,5 млн руб.
Годовая мощность 256,5 тыс. единиц продукции
Количество рабочих мест 30 человек

Промышленный потенциал и логистика

Предприятие может стать первым крупным монопрофильным заводом такого типа в республике. Сырьевая база уже сформирована: башкирские нефтеперерабатывающие заводы выпускают компоненты, необходимые для производства пены.

Площадку в Иглинском районе выбрали из-за транспортной доступности. Участок примыкает к федеральной трассе М-5 "Урал", региональной дороге 80К-030 (Уфа — Павловка) и Транссибирской магистрали. Рядом находятся ж/д станция Иглино и международный аэропорт "Уфа". Инфраструктура позволяет оперативно подключить завод к электросетям и газопроводу.

Ранее правительство республики предлагало аналогичный бизнес-кейс для инвесторов в Салаватском районе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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