В Башкортостане предлагают создать завод по производству монтажной пены в Иглинском районе. Инвестпредложение появилось на Инвестиционной карте России и предполагает строительство полного цикла производства.
Проект предусматривает возведение административного и производственного корпусов, бытовых помещений и складских комплексов для хранения сырья и готового товара. Завод обеспечит рабочие места для 30 человек.
|Показатель
|Значение
|Объем инвестиций
|более 130,5 млн руб.
|Годовая мощность
|256,5 тыс. единиц продукции
|Количество рабочих мест
|30 человек
Предприятие может стать первым крупным монопрофильным заводом такого типа в республике. Сырьевая база уже сформирована: башкирские нефтеперерабатывающие заводы выпускают компоненты, необходимые для производства пены.
Площадку в Иглинском районе выбрали из-за транспортной доступности. Участок примыкает к федеральной трассе М-5 "Урал", региональной дороге 80К-030 (Уфа — Павловка) и Транссибирской магистрали. Рядом находятся ж/д станция Иглино и международный аэропорт "Уфа". Инфраструктура позволяет оперативно подключить завод к электросетям и газопроводу.
Ранее правительство республики предлагало аналогичный бизнес-кейс для инвесторов в Салаватском районе.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.