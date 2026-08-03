В Хабаровском крае за первую половину 2026 года провели более 15 тысяч патрулирований лесов. Для поиска пожаров и нарушителей в небо поднимали беспилотники — БПЛА совершили 300 вылетов с общим налётом более 101 часа. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки.
Дроны помогли найти очаги возгораний и зафиксировать 194 факта нарушения лесного законодательства. Власти делают ставку на технику, чтобы быстрее находить следы человеческой деятельности в удаленных массивах, куда наземный патруль добирается долго.
|Показатель
|Результат (1 полугодие 2026)
|Лесные патрулирования
|> 15 000 раз
|Вылеты БПЛА (налет)
|300 раз (> 101 час)
|Информационные мероприятия
|> 9 000 бесед и лекций
|Раздаточные материалы
|> 21 000 листовок
|Инфостенды и плакаты
|592 объекта
Параллельно с патрулями работает кампания "Останови огонь". На въездах в леса и в зонах отдыха установили почти 600 стендов и плакатов. В министерстве объясняют: нужно приучить людей к экологической культуре и напомнить, как сообщать о пожаре.
С теми, кто игнорирует правила, работают жестко. Составили 103 протокола. Половина случаев оказалась серьезной — зафиксировали 53 эпизода с признаками уголовных преступлений. По 20 из них уже возбудили уголовные дела.
"Цель масштабной информационной кампании — сформировать у жителей экологическую культуру, рассказать, как действовать при обнаружении возгорания и какая ответственность предусмотрена за нарушение лесного законодательства", — отметили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.