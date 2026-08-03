Беспилотники в Хабаровском крае помогают выявлять лесные пожары и нарушителей

В Хабаровском крае за первую половину 2026 года провели более 15 тысяч патрулирований лесов. Для поиска пожаров и нарушителей в небо поднимали беспилотники — БПЛА совершили 300 вылетов с общим налётом более 101 часа. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

Дроны помогли найти очаги возгораний и зафиксировать 194 факта нарушения лесного законодательства. Власти делают ставку на технику, чтобы быстрее находить следы человеческой деятельности в удаленных массивах, куда наземный патруль добирается долго.

Показатель Результат (1 полугодие 2026) Лесные патрулирования > 15 000 раз Вылеты БПЛА (налет) 300 раз (> 101 час) Информационные мероприятия > 9 000 бесед и лекций Раздаточные материалы > 21 000 листовок Инфостенды и плакаты 592 объекта

Параллельно с патрулями работает кампания "Останови огонь". На въездах в леса и в зонах отдыха установили почти 600 стендов и плакатов. В министерстве объясняют: нужно приучить людей к экологической культуре и напомнить, как сообщать о пожаре.

С теми, кто игнорирует правила, работают жестко. Составили 103 протокола. Половина случаев оказалась серьезной — зафиксировали 53 эпизода с признаками уголовных преступлений. По 20 из них уже возбудили уголовные дела.

"Цель масштабной информационной кампании — сформировать у жителей экологическую культуру, рассказать, как действовать при обнаружении возгорания и какая ответственность предусмотрена за нарушение лесного законодательства", — отметили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки региона.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова