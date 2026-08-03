В Курске обновили техническое оснащение и входные группы центра «Родина»

В Курске завершили капитальный ремонт входных групп и отмостки центра досуга "Родина". Работы прошли по проекту "Народный бюджет", что позволило обновить инфраструктуру здания для жителей города.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Широбокова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курск

Основное внимание уделили доступности и безопасности. Строители заменили плитку на главном входе, обустроили отмостку по всему периметру и установили новый пандус для людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих посетителей на центральном входе и поручнях появилась тактильная разметка.

Также обновили три запасных выхода: там уложили керамогранитную плитку и заменили поручни. Дополнительный поручень установили на главном входе, а над приямками смонтировали защитные навесы.

Параллельно с ремонтом обновили техническое оснащение центра. В здании установили новую систему видеонаблюдения и внедрили сканер MERTECH. В 2025 году здесь появится киоск самообслуживания — "Родина" станет первой культурной организацией в Курской области, которая использует такую технологию.

Показатель За 2025 год Текущий год (на дату отчета) Количество сеансов 2058 1552 Число зрителей свыше 42 000 более 27 000 Посетители по Пушкинской карте 2430 1497