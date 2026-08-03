В Курске завершили капитальный ремонт входных групп и отмостки центра досуга "Родина". Работы прошли по проекту "Народный бюджет", что позволило обновить инфраструктуру здания для жителей города.
Основное внимание уделили доступности и безопасности. Строители заменили плитку на главном входе, обустроили отмостку по всему периметру и установили новый пандус для людей с ограниченными возможностями. Для слабовидящих посетителей на центральном входе и поручнях появилась тактильная разметка.
Также обновили три запасных выхода: там уложили керамогранитную плитку и заменили поручни. Дополнительный поручень установили на главном входе, а над приямками смонтировали защитные навесы.
Параллельно с ремонтом обновили техническое оснащение центра. В здании установили новую систему видеонаблюдения и внедрили сканер MERTECH. В 2025 году здесь появится киоск самообслуживания — "Родина" станет первой культурной организацией в Курской области, которая использует такую технологию.
|Показатель
|За 2025 год
|Текущий год (на дату отчета)
|Количество сеансов
|2058
|1552
|Число зрителей
|свыше 42 000
|более 27 000
|Посетители по Пушкинской карте
|2430
|1497
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.