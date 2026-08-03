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Настоящий переполох в Кузбассе: громкое заявление о детских больницах вынудило власти оправдываться

Россия » Сибирь » Кемерово

Власти Кемеровской области официально опровергли сведения о массовом сокращении мест для госпитализации в детских медицинских учреждениях Новокузнецка. Панические настроения среди горожан спровоцировали сообщения в социальных сетях, где утверждалось, что десятки пациентов якобы могут остаться без врачебной помощи. Представители профильных ведомств подчеркнули, что подобные данные не имеют под собой оснований и медицинская инфраструктура работает в штатном режиме, обеспечивая безопасность жителей региона, включая тех, кто ранее пострадал, когда в Новокузнецке развернули два пункта временного размещения из-за паводка.

Врач осматривает мальчика
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач осматривает мальчика

Реакция медучреждения на общественный резонанс

Причиной волнений стало обращение местной жительницы в чате губернатора, в котором она заявила о ликвидации 50 коек и риске коллапса системы здравоохранения для жителей Новокузнецка, Осинников и Калтана. Женщина провела параллели с прошлыми резонансными событиями в социальной сфере и потребовала немедленного пересмотра финансирования. Однако администрация детской больницы имени Малаховского оперативно прояснила ситуацию, указав на сохранение всех мощностей инфекционного отделения на улице Петракова.

Как сообщает Сiбдепо, медицинская помощь маленьким пациентам сейчас оказывается по трем разным адресам. Руководство клиники подчеркнуло, что все подразделения укомплектованы в соответствии с нормативами. "Инфекционная больница и два профильных отделения оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием, индивидуальными боксами для пациентов и детскими реанимациями", — официально заявили представители больницы.

"Слухи о закрытии отделений часто возникают на фоне недостаточной информированности о плановой реорганизации или перераспределении потоков пациентов, но в данном случае мы видим классический пример необоснованной паники в соцсетях", - отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Состояние медицинской инфраструктуры региона

На текущий момент профильные отделения продолжают принимать детей в боксированных палатах, что исключает пересечение потоков больных с разными диагнозами. Врачи заверили, что мощностей реанимационных блоков достаточно для оказания экстренной помощи в полном объеме. Параллельно с развитием медицины в области решаются и другие инфраструктурные задачи, например, власти контролируют ход ремонта дороги в Кемерове, что упрощает логистику между городами агломерации.

Жителей призывают доверять только проверенной информации и не распространять неподтвержденные данные о закрытии стационаров. Система здравоохранения Кузбасса ориентирована на сохранение доступности узкоспециализированной помощи. Все техническое оснащение, включая аппараты ИВЛ и современные лаборатории, функционирует без перебоев, обеспечивая лечение пациентов из всех близлежащих населенных пунктов.

Ответы на популярные вопросы о работе больниц в Кузбассе

Правда ли, что в Новокузнецке закрыли 50 детских коек?

Нет, администрация больницы имени Малаховского официально опровергла эту информацию, подтвердив работу всех отделений.

Где сейчас лечат детей с инфекционными заболеваниями?

Прием ведется по трем адресам в Новокузнецке, включая действующее отделение на улице Петракова.

Хватает ли в отделениях оборудования и реанимационных мест?

Да, больницы полностью оснащены индивидуальными боксами, диагностической техникой и детскими реанимациями.

Коснутся ли изменения жителей соседних городов, таких как Осинники или Калтан?

Медицинская помощь продолжает оказываться всем жителям агломерации в прежнем объеме без сокращения доступности.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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