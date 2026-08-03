Частичное отключение электричества в районе Древлянка в Петрозаводске

Жители района Древлянка в Петрозаводске сегодня утром остались без электричества. Авария на сетях произошла в 8:30, о чем сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке

По данным службы, свет пропал частично. Сейчас на месте работают бригады, которые восстанавливают электроснабжение.

Проблемы с электричеством в городе наблюдаются и в другие сутки: прошлой ночью перебои зафиксировали в центре Петрозаводска, а также на Голиковке и Зареке. В тех районах питание уже вернули.