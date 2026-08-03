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Частичное отключение электричества в районе Древлянка в Петрозаводске

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Жители района Древлянка в Петрозаводске сегодня утром остались без электричества. Авария на сетях произошла в 8:30, о чем сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Мужчина проверяет электрический счетчик фонариком в щитке

По данным службы, свет пропал частично. Сейчас на месте работают бригады, которые восстанавливают электроснабжение.

Проблемы с электричеством в городе наблюдаются и в другие сутки: прошлой ночью перебои зафиксировали в центре Петрозаводска, а также на Голиковке и Зареке. В тех районах питание уже вернули.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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