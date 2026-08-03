Искусственный интеллект помог врачам Ингушетии выявить 19 тысяч патологий

В больницах и поликлиниках Ингушетии развернули систему анализа медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта (ИИ). С начала 2025 года цифровые сервисы помогли врачам обработать более 30 тысяч лучевых исследований.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач за компьютером с рентгеновскими снимками

Алгоритмы ИИ отметили признаки патологий в 19 тысячах случаев. Это позволило медикам быстрее приступить к детальной диагностике и начать лечение пациентов, не теряя времени на ручной поиск мелких отклонений на снимках.

Технологию используют для первичной обработки данных компьютерной томографии (КТ), рентгенографии, флюорографии и маммографии. Система работает через федеральную платформу "МосМедИИ", к которой подключены более двух тысяч медицинских организаций из 75 регионов страны.

Показатель Значение (с начала 2025 г.) Всего проанализировано исследований 30 000+ Выявлено признаков патологий 19 000 Типы исследований (КТ, рентген, флюорография, маммография) Автоматизированный анализ

В профильном ведомстве поясняют: ИИ не заменяет врача, а выступает в роли "второго мнения". Программа подсвечивает подозрительные участки на снимке, но окончательный диагноз ставит и подписывает только специалист.

"Современные технологии помогают врачам быстрее и точнее анализировать результаты исследований, что имеет критическое значение для раннего выявления социально значимых заболеваний и повышения общего качества медицинской помощи в республике", — пояснил заместитель министра здравоохранения Республики Ингушетия Мурад Кодзоев.

Почему это важно для региона

Автоматизация первичного анализа снимков снижает риск человеческой ошибки из-за усталости врача или большого потока пациентов. В условиях регионального здравоохранения это позволяет сократить время от первого обследования до постановки диагноза.

Раннее обнаружение заболеваний на стадиях, когда они еще не проявляются клинически, напрямую влияет на выживаемость пациентов и эффективность терапии. Особенно это касается онкологических заболеваний и патологий легких.

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