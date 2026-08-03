В Орловской области патрули ГИБДД получили мобильные камеры для контроля дорог

В Орловской области обновили автопарк Госавтоинспекции. На дороги вышли первые четыре автомобиля с мобильными комплексами автоматической фиксации нарушений "ПаркРайт-С". Сейчас технику настраивают для полноценной работы.
Система фиксирует выезд на встречную полосу, превышение скорости и неправильную стоянку. Также оборудование помогает находить водителей, которые систематически игнорируют оплату штрафов.
"Мы тесты уже провели. В ближайшие дни комплекс будет подключен к центру фото- и видеофиксации", — пояснил заместитель начальника отдела ДПС, взаимодействия с правоохранительными органами и ИАЗ управления Госавтоинспекции Орловской области УМВД Кирилл Афонин.
Главное отличие новых комплексов от стационарных камер — мобильность. Инспекторы могут менять маршруты и выезжать в любую точку региона, где чаще всего происходят аварии или нарушаются правила движения. В будущем парк пополнят еще 20 таких машин.
|Параметр
|Данные
|Модель комплекса
|"ПаркРайт-С"
|Первая партия машин
|4 единицы
|Планируемое дозакупление
|20 единиц
Для водителей это означает, что контроль на трассах и в малых городах региона станет более гибким. Теперь патрули смогут оперативно перемещать точки фиксации в зависимости от дорожной ситуации.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.