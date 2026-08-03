Коммерческий долг Мурманской области сократился на 12,7 млрд рублей. Эта сумма составляет почти четверть от общего объема задолженности региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис во время совещания в правительстве области.
По словам главы региона, результат стал итогом переговоров с Министерством финансов РФ и крупнейшими налогоплательщиками.
"Проведена большая работа. Время непростое. Это хороший результат", — отметил Андрей Чибис.
Снижение долговой нагрузки позволяет региону перераспределить средства на социальные нужды и развитие инфраструктуры, что особенно важно для жителей северных территорий в условиях текущих экономических вызовов.
|Показатель
|Значение
|Сумма сокращения долга
|12,7 млрд рублей
|Доля от общего объема долга
|~ 25%
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