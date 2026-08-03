Коммерческий долг Мурманской области сократился на 12,7 млрд рублей

Коммерческий долг Мурманской области сократился на 12,7 млрд рублей. Эта сумма составляет почти четверть от общего объема задолженности региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис во время совещания в правительстве области.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены Рабочие обрабатывают и загружают ящики с рыбой на морском порту Мурманска

По словам главы региона, результат стал итогом переговоров с Министерством финансов РФ и крупнейшими налогоплательщиками.

"Проведена большая работа. Время непростое. Это хороший результат", — отметил Андрей Чибис.

Снижение долговой нагрузки позволяет региону перераспределить средства на социальные нужды и развитие инфраструктуры, что особенно важно для жителей северных территорий в условиях текущих экономических вызовов.

Показатель Значение Сумма сокращения долга 12,7 млрд рублей Доля от общего объема долга ~ 25%