В Калужской области построят новые автозаправочные станции и мини-АЗС. Это поможет избежать дефицита топлива при возможных сбоях в поставках. Инициативу выдвинул министр конкурентной политики Николай Владимиров.
Губернатор Владислав Шапша поручил главам нескольких муниципалитетов найти подходящие земельные участки под строительство. В список вошли Калуга, Обнинск, Боровский, Ульяновский, Барятинский, Износковский и Мосальский округа.
Параллельно в регионе закрывают местный сервис поиска бензина. Проект запустили во время недавнего топливного кризиса, чтобы водители могли быстро находить заправки с нужным видом топлива. Сейчас ситуация стабилизировалась, а аналогичные функции стали доступны на крупных федеральных платформах, включая «Яндекс».
|Округ
|Задача главы муниципалитета
|Калужский, Обнинский, Боровский, Ульяновский, Барятинский, Износковский и Мосальский
|Подобрать земельные участки для строительства АЗС и мини-АЗС
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.