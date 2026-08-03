В Калужской области построят новые АЗС для борьбы с дефицитом топлива

В Калужской области построят новые автозаправочные станции и мини-АЗС. Это поможет избежать дефицита топлива при возможных сбоях в поставках. Инициативу выдвинул министр конкурентной политики Николай Владимиров.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

Губернатор Владислав Шапша поручил главам нескольких муниципалитетов найти подходящие земельные участки под строительство. В список вошли Калуга, Обнинск, Боровский, Ульяновский, Барятинский, Износковский и Мосальский округа.

Параллельно в регионе закрывают местный сервис поиска бензина. Проект запустили во время недавнего топливного кризиса, чтобы водители могли быстро находить заправки с нужным видом топлива. Сейчас ситуация стабилизировалась, а аналогичные функции стали доступны на крупных федеральных платформах, включая «Яндекс».

Округ Задача главы муниципалитета Калужский, Обнинский, Боровский, Ульяновский, Барятинский, Износковский и Мосальский Подобрать земельные участки для строительства АЗС и мини-АЗС