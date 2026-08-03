Аналитики SuperJob определили средний запас сбережений горожан Тулы в 4,4 месяца

Почти семьдесят процентов жителей Тулы контролируют свои личные финансы. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, опросив экономически активных горожан.

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Исследование показало, что 69% туляков следят за тем, сколько денег они получают и куда их тратят. Однако делают это по-разному: 53% респондентов ведут учет приблизительно, и лишь 16% фиксируют расходы строго. Около трети опрошенных признались, что вообще не контролируют бюджет.

Большинство жителей города стараются смотреть вперед. 68% заранее рассчитывают будущие доходы и траты:

45% планируют бюджет на срок до полугода;

14% — на год;

9% составляют планы более чем на год.

Показатель финансовой устойчивости Значение / Доля жителей Средний запас накоплений (при потере дохода) 4,4 месяца Жители без сбережений 37% Запас средств более чем на год 7%

Что касается самооценки, то 57% туляков считают свою финансовую грамотность средней. Высоким уровнем владеют 15%, а низким — 12% участников опроса.

Аналитики заметили закономерность: привычка вести учет денег и создавать «подушку безопасности» чаще встречается у мужчин, людей с высшим образованием и тех, кто зарабатывает больше остальных.

"Финансовая грамотность в регионах часто опирается на интуитивный учет, а не на системный подход. Тот факт, что значительная часть жителей Тулы планирует расходы лишь на полгода вперед и имеет скромный запас накоплений, говорит о высокой зависимости людей от текущих ежемесячных выплат", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов