Почти семьдесят процентов жителей Тулы контролируют свои личные финансы. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob, опросив экономически активных горожан.
Исследование показало, что 69% туляков следят за тем, сколько денег они получают и куда их тратят. Однако делают это по-разному: 53% респондентов ведут учет приблизительно, и лишь 16% фиксируют расходы строго. Около трети опрошенных признались, что вообще не контролируют бюджет.
Большинство жителей города стараются смотреть вперед. 68% заранее рассчитывают будущие доходы и траты:
|Показатель финансовой устойчивости
|Значение / Доля жителей
|Средний запас накоплений (при потере дохода)
|4,4 месяца
|Жители без сбережений
|37%
|Запас средств более чем на год
|7%
Что касается самооценки, то 57% туляков считают свою финансовую грамотность средней. Высоким уровнем владеют 15%, а низким — 12% участников опроса.
Аналитики заметили закономерность: привычка вести учет денег и создавать «подушку безопасности» чаще встречается у мужчин, людей с высшим образованием и тех, кто зарабатывает больше остальных.
"Финансовая грамотность в регионах часто опирается на интуитивный учет, а не на системный подход. Тот факт, что значительная часть жителей Тулы планирует расходы лишь на полгода вперед и имеет скромный запас накоплений, говорит о высокой зависимости людей от текущих ежемесячных выплат", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.