Сельчане Омской области смогут сами выбирать объекты для создания и ремонта

Жители сел, деревень и поселков Омской области смогут получить до 3 млн рублей на благоустройство своих населенных пунктов. Правительство региона утвердило условия конкурсного отбора инициативных проектов на 2027 год.

Фото: Вконтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга is licensed under Public domain План благоустройства в Санкт-Петербурге

Механизм инициативного бюджетирования позволяет местным сообществам самостоятельно определять, какие объекты требуют ремонта или создания. С его помощью в районах обновляют дороги, тротуары, обустраивают скверы, школьные территории и спортивные площадки.

"Инициативное бюджетирование позволяет жителям сел, деревень и поселков выбирать приоритеты по обустройству общественных пространств, это способ воплощения совместных проектов", — отметил губернатор Виталий Хоценко.

Объемы финансирования и направления

Список направлений для поддержки расширили до 20 вариантов. Сельчане могут подавать заявки на создание игровых зон, молодежных пространств или благоустройство территорий вокруг культурных и образовательных учреждений.

Тип проекта Максимальная сумма субсидии Благоустройство пляжей до 5 млн рублей Стандартные проекты по благоустройству до 3 млн рублей Молодежные мероприятия до 1 млн рублей

Сроки и порядок подачи заявок

Отбор пройдет в два этапа. Сначала заявки принимают на муниципальном уровне — этот процесс начнется в августе и продлится до начала октября.

Второй этап организует региональный центр финансовой грамотности и инициативного бюджетирования. Прием документов пройдет с 5 по 23 октября 2026 года. Итоги конкурса подведут в конце декабря.

Для подготовки проектов и получения консультаций жителям рекомендуют обратиться к специалистам своих районных администраций.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов