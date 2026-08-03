Сельчане Омской области смогут сами выбирать объекты для создания и ремонта

Жители сел, деревень и поселков Омской области смогут получить до 3 млн рублей на благоустройство своих населенных пунктов. Правительство региона утвердило условия конкурсного отбора инициативных проектов на 2027 год.
Механизм инициативного бюджетирования позволяет местным сообществам самостоятельно определять, какие объекты требуют ремонта или создания. С его помощью в районах обновляют дороги, тротуары, обустраивают скверы, школьные территории и спортивные площадки.
"Инициативное бюджетирование позволяет жителям сел, деревень и поселков выбирать приоритеты по обустройству общественных пространств, это способ воплощения совместных проектов", — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Список направлений для поддержки расширили до 20 вариантов. Сельчане могут подавать заявки на создание игровых зон, молодежных пространств или благоустройство территорий вокруг культурных и образовательных учреждений.
|Тип проекта
|Максимальная сумма субсидии
|Благоустройство пляжей
|до 5 млн рублей
|Стандартные проекты по благоустройству
|до 3 млн рублей
|Молодежные мероприятия
|до 1 млн рублей
Отбор пройдет в два этапа. Сначала заявки принимают на муниципальном уровне — этот процесс начнется в августе и продлится до начала октября.
Второй этап организует региональный центр финансовой грамотности и инициативного бюджетирования. Прием документов пройдет с 5 по 23 октября 2026 года. Итоги конкурса подведут в конце декабря.
Для подготовки проектов и получения консультаций жителям рекомендуют обратиться к специалистам своих районных администраций.
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