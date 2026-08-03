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Промышленность Саратовской области выросла на 2,4% в первом полугодии

Россия » Поволжье » Саратов

Промышленность Саратовской области за первое полугодие выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики региона Михаил Торгашин.

Механик проверяет автомобильный генератор на тестовом стенде в мастерской
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Механик проверяет автомобильный генератор на тестовом стенде в мастерской

По словам министра, темпы развития тормозят санкции, высокая ключевая ставка ЦБ и общие макроэкономические условия.

"Саратовская область чувствует себя достаточно уверенно. Наш промышленный комплекс, во многом за счет его существенной дифференциации, разноплановости, а в последнее время — готовности к изменившимся и мировым условиям, и внутреннему рынку, показывает достаточно уверенный, пусть не большой, но рост", — отметил Михаил Торгашин.

Министр связал положительную динамику с адаптацией предприятий к новым рыночным реалиям. Разнопрофильность регионального производства позволила компенсировать внешние ограничения и сохранить стабильность.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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