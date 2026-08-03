Уровень рек в Тюменской области меняется: где вода спадает, а где растет

В Тюменской области фиксируют разную динамику уровня рек: в областном центре вода начала спадать, тогда как в некоторых районах уровень продолжает расти. О текущей ситуации сообщил губернатор региона Александр Моор.
Наиболее тревожная обстановка сохраняется на реке Пышма у села Богандинского. За последние сутки уровень воды здесь поднялся на 11 см и достиг отметки 610 см. Однако данные с гидропостов Свердловской области, откуда приходит волна, указывают на скорое прекращение роста.
В Тюмени ситуация стабилизировалась — уровень реки Туры снизился на один сантиметр и сейчас составляет 895 см. На реке Тавда паводковая волна уже миновала село Нижняя Тавда; вода стоит на отметке 945 см, что ниже критического порога "опасного явления".
|Река / Объект
|Текущий уровень / Статус
|Динамика за сутки
|Тура (Тюмень)
|895 см
|— 1 см
|Тавда (Нижняя Тавда)
|945 см (ниже опасной отметки)
|Волна прошла
|Пышма (Богандинское)
|610 см
|+ 11 см
Паводки привели к подтоплению инфраструктуры и жилого фонда. В Тюмени и Тюменском округе зафиксированы подтопления 122 жилых домов и 1854 приусадебных участков.
"Продолжаем работы по защите населенных пунктов от большой воды, держу ситуацию на личном контроле", — подчеркнул Александр Моор.
Из зон риска эвакуировали 53 человека, включая девять детей. Часть людей (38 человек) разместили в пунктах временного размещения (ПВР), остальные переехали к родственникам.
Жители региона могут получить оперативные данные по номеру телефона 122.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.