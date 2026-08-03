Уровень рек в Тюменской области меняется: где вода спадает, а где растет

В Тюменской области фиксируют разную динамику уровня рек: в областном центре вода начала спадать, тогда как в некоторых районах уровень продолжает расти. О текущей ситуации сообщил губернатор региона Александр Моор.

Фото: Портал органов государственной власти Тюменской области by Василий Баранов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паводок в Ишиме и Ишимском районе в 2017 году

Наиболее тревожная обстановка сохраняется на реке Пышма у села Богандинского. За последние сутки уровень воды здесь поднялся на 11 см и достиг отметки 610 см. Однако данные с гидропостов Свердловской области, откуда приходит волна, указывают на скорое прекращение роста.

В Тюмени ситуация стабилизировалась — уровень реки Туры снизился на один сантиметр и сейчас составляет 895 см. На реке Тавда паводковая волна уже миновала село Нижняя Тавда; вода стоит на отметке 945 см, что ниже критического порога "опасного явления".

Река / Объект Текущий уровень / Статус Динамика за сутки Тура (Тюмень) 895 см — 1 см Тавда (Нижняя Тавда) 945 см (ниже опасной отметки) Волна прошла Пышма (Богандинское) 610 см + 11 см

Паводки привели к подтоплению инфраструктуры и жилого фонда. В Тюмени и Тюменском округе зафиксированы подтопления 122 жилых домов и 1854 приусадебных участков.

"Продолжаем работы по защите населенных пунктов от большой воды, держу ситуацию на личном контроле", — подчеркнул Александр Моор.

Из зон риска эвакуировали 53 человека, включая девять детей. Часть людей (38 человек) разместили в пунктах временного размещения (ПВР), остальные переехали к родственникам.

Ответы на популярные вопросы

Где узнать актуальную информацию о паводке?

Жители региона могут получить оперативные данные по номеру телефона 122.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова