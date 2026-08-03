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Связь проведут в отдаленные поселки Красноярского края до конца 2026 года

Россия » Сибирь » Красноярск

В Красноярском крае до конца 2026 года построят 28 базовых станций сотовой связи. Инфраструктуру развернут в поселках, где сейчас нет стабильного сигнала. В итоге доступ к интернету (4G/LTE) и голосовой связи (2G/GSM) получат более четырех тысяч человек.

Сотовая вышка
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Сотовая вышка

Где появится связь

Список населенных пунктов определили через голосование на портале "Госуслуги" и анализ заявок, которые присылали жители через Почту России. Связь проведут в следующих поселениях:

  • Хайрюзовка, Черемушки, Малобелая, Малая Ничка;
  • Соловьевка, Васильевка, Ларневка, Тарханка;
  • Белопольск, Усть-Изыкчуль, Новоракитка, Коврига;
  • Матвеевка, Новоалександровка, Минжуль, Барабаново;
  • Горская, Каргино, Песочный, Майский;
  • Куртак, Максаковка, Краснополянск, Крутая Горка;
  • Ворогово, Безымянка, Александровский Шлюз и Майское.

Сложности доставки и оборудование

Самым сложным участком работ стало село Ворогово. Оно находится в 800 километрах от Красноярска по Енисею. Поскольку автомобильных дорог к нему нет, доставка оборудования и монтаж станций осложняются логистикой по реке.

"Чтобы обеспечить поселения высококачественной и стабильной связью, "Ростелеком" проложит сотни километров оптических линий и установит современное телекоммуникационное оборудование, в том числе базовые станции от компании "БУЛАТ". Особое внимание заслуживает полностью отечественная система управления и программное обеспечение", — сообщил Алексей Усатов, директор Красноярского филиала "Ростелекома".

Источники финансирования

Основной объем работ выполняют "Ростелеком" и компания Т2 по государственному контракту с Минцифры России. Проект реализуется в рамках второго этапа программы "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0).

"Развитие инфраструктуры связи — наш приоритет. Задача решается как за счет федеральных программ в рамках нацпроекта "Экономика данных", так и за счет региональных госпрограмм. Например, за краевой бюджет в этом году мы дополнительно обеспечим мобильным интернетом еще семь малых населенных пунктов", — пояснил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

Показатель Значение
Количество новых станций 28
Число жителей с новым доступом к связи более 4 000 человек
Срок завершения работ до конца 2026 года

Ответы на популярные вопросы

Какая именно связь появится в поселках?

Жители получат доступ к голосовым вызовам через стандарт 2G/GSM и высокоскоростному интернету через сеть 4G/LTE.

Как выбирали населенные пункты для подключения?

Основанием стали результаты открытого голосования на "Госуслугах" и обращения граждан, поданные через отделения Почты России.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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