Санавиация и автопоезда помогают жителям труднодоступных районов Хабаровского края

Выездные медицинские бригады помогли почти 50 тысячам жителей отдаленных поселков Хабаровского края с начала года. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пожилой врач внимательно читает медицинскую карту за столом

В крае, где расстояния между населенными пунктами измеряются сотнями километров, а многие районы остаются труднодоступными, мобильная медицина становится единственным способом получить помощь без многодневных поездок в областной центр или Комсомольск-на-Амуре. Чтобы сократить этот разрыв власти развивают санавиацию, строят новые ФАПы и используют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для привлечения кадров в села.

Показатель Значение (за 7 месяцев) Количество выездов в районы 536 Количество приемов специалистов 122 тысячи Диагностических исследований на местах 41 тысяча Количество задействованных медучреждений 13

За прошедшее время врачи посетили Бикинский, Вяземский, Ванинский, Хабаровский, Амурский, Солнечный, Нанайский и Ульчский районы, а также район имени Лазо. Основной удар по удаленности принимают на себя 14 автопоездов "Здоровье". Эти мобильные поликлиники позволяют пожилым людям и инвалидам пройти УЗИ, сдать анализы и попасть к врачу за один день, не выезжая из своего села.

"Качественная медицина должна быть доступна каждому жителю", — отметил губернатор Дмитрий Демешин.

Планы на осень

В осенний период маршруты бригад охватят Аяно-Майский, Бикинский, Вяземский, Советско-Гаванский, Охотский, Комсомольский и Николаевский районы, а также район имени Лазо. Особое внимание уделят северным территориям, где логистика осложняется климатическими условиями.

Регион продолжит оснащать больницы оборудованием и корректировать меры поддержки для врачей, работающих в сельской местности.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов