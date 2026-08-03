Санавиация и автопоезда помогают жителям труднодоступных районов Хабаровского края

Выездные медицинские бригады помогли почти 50 тысячам жителей отдаленных поселков Хабаровского края с начала года. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
В крае, где расстояния между населенными пунктами измеряются сотнями километров, а многие районы остаются труднодоступными, мобильная медицина становится единственным способом получить помощь без многодневных поездок в областной центр или Комсомольск-на-Амуре. Чтобы сократить этот разрыв власти развивают санавиацию, строят новые ФАПы и используют программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" для привлечения кадров в села.
|Показатель
|Значение (за 7 месяцев)
|Количество выездов в районы
|536
|Количество приемов специалистов
|122 тысячи
|Диагностических исследований на местах
|41 тысяча
|Количество задействованных медучреждений
|13
За прошедшее время врачи посетили Бикинский, Вяземский, Ванинский, Хабаровский, Амурский, Солнечный, Нанайский и Ульчский районы, а также район имени Лазо. Основной удар по удаленности принимают на себя 14 автопоездов "Здоровье". Эти мобильные поликлиники позволяют пожилым людям и инвалидам пройти УЗИ, сдать анализы и попасть к врачу за один день, не выезжая из своего села.
"Качественная медицина должна быть доступна каждому жителю", — отметил губернатор Дмитрий Демешин.
В осенний период маршруты бригад охватят Аяно-Майский, Бикинский, Вяземский, Советско-Гаванский, Охотский, Комсомольский и Николаевский районы, а также район имени Лазо. Особое внимание уделят северным территориям, где логистика осложняется климатическими условиями.
Регион продолжит оснащать больницы оборудованием и корректировать меры поддержки для врачей, работающих в сельской местности.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.