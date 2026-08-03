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Медицинская помощь в Муезерском районе осложнилась из-за аварийного состояния региональной трассы

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Жители Муезерского района Карелии требуют привести в порядок дорогу Тикша — Муезерский. По словам местных жителей, из-за ям и неровностей поездка по трассе стала опасной, что напрямую влияет на качество и скорость оказания медицинской помощи.

Разбитая дорога
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Разбитая дорога

Трасса является единственным путем сообщения с Костомукшей. Особую тревогу вызывает транспортировка тяжелых пациентов: тряска в автомобилях скорой помощи усиливает страдания больных.

"Это единственная дорога в Костомукшу. Иногда по ней везут тяжелых пациентов, и каждая яма буквально отзывается болью", — написала местная жительница в сообществе "Антибеседка — Костомукша".

Помимо проблем с логистикой, жители указывают на кадровый дефицит в медицине района. Из-за нехватки врачей люди не могут получить помощь вовремя. Поездка к профильным специалистам в Костомукшу для многих остается недоступной именно из-за состояния дорог и отсутствия транспорта.

Авторы обращений просят Минтранс Карелии отремонтировать полотно, а Минздрав — решить вопрос с доступностью врачей. Также они призывают прокуратуру провести проверку ситуации в районе.

Проблема носит затяжной характер. В прошлом году жители района пытались привлечь внимание властей к состоянию трасс, снимая клипы о разбитых дорогах. Ранее ситуацию на участке от Тикши проверял Следственный комитет России.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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