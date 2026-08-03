Пограничные службы Финляндии закрыли специальные охотничьи проходы (калитки) в заграждении на границе с Россией. Решение приняли из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщает телеканал Yle.
Вирус обнаружили у диких кабанов в районе Виролахти на юге Финляндии. Специалисты рассматривают версию о том, что инфекция могла попасть в страну с российской территории, но окончательно этот факт не подтвержден.
"Финское продовольственное ведомство попросило закрыть охотничьи калитки до особого распоряжения", — сообщил представитель пограничного округа Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф.
Для предотвращения распространения болезни власти ввели ряд ограничений в радиусе трех километров от места обнаружения вируса. Теперь жителям и гостям региона запрещено:
Для обычного жителя приграничья эти меры означают временную блокировку привычных маршрутов через лесные массивы и ограничение доступа к природным ресурсам в конкретном секторе границы.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.