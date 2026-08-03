Финляндия закрыла охотничьи проходы на границе с Россией из-за чумы свиней

Пограничные службы Финляндии закрыли специальные охотничьи проходы (калитки) в заграждении на границе с Россией. Решение приняли из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщает телеканал Yle.

Фото: Finnish Border Guard is licensed under public domain Граница Финляндия Россия

Вирус обнаружили у диких кабанов в районе Виролахти на юге Финляндии. Специалисты рассматривают версию о том, что инфекция могла попасть в страну с российской территории, но окончательно этот факт не подтвержден.

"Финское продовольственное ведомство попросило закрыть охотничьи калитки до особого распоряжения", — сообщил представитель пограничного округа Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф.

Меры в зоне заражения

Для предотвращения распространения болезни власти ввели ряд ограничений в радиусе трех километров от места обнаружения вируса. Теперь жителям и гостям региона запрещено:

охотиться;

рубить лес;

выпускать собак на свободный выгул;

собирать грибы и ягоды.

Для обычного жителя приграничья эти меры означают временную блокировку привычных маршрутов через лесные массивы и ограничение доступа к природным ресурсам в конкретном секторе границы.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов