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Финляндия закрыла охотничьи проходы на границе с Россией из-за чумы свиней

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Пограничные службы Финляндии закрыли специальные охотничьи проходы (калитки) в заграждении на границе с Россией. Решение приняли из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщает телеканал Yle.

Граница Финляндия Россия
Фото: Finnish Border Guard is licensed under public domain
Граница Финляндия Россия

Вирус обнаружили у диких кабанов в районе Виролахти на юге Финляндии. Специалисты рассматривают версию о том, что инфекция могла попасть в страну с российской территории, но окончательно этот факт не подтвержден.

"Финское продовольственное ведомство попросило закрыть охотничьи калитки до особого распоряжения", — сообщил представитель пограничного округа Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф.

Меры в зоне заражения

Для предотвращения распространения болезни власти ввели ряд ограничений в радиусе трех километров от места обнаружения вируса. Теперь жителям и гостям региона запрещено:

  • охотиться;
  • рубить лес;
  • выпускать собак на свободный выгул;
  • собирать грибы и ягоды.

Для обычного жителя приграничья эти меры означают временную блокировку привычных маршрутов через лесные массивы и ограничение доступа к природным ресурсам в конкретном секторе границы.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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