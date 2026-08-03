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Город Свободный переводит систему теплоснабжения с угля на природный газ

Россия » Дальний Восток » Благовещенск

Свободный переходит с угля на природный газ. В городе меняют систему теплоснабжения: строят новые газовые котельные, чтобы заменить старые угольные и мазутные мощности.

котельная
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
котельная

Инфраструктура для этого готова — первый этап газификации региона завершился в 2025 году. С осени прошлого года газ начали подавать в частный сектор после прокладки распределительных сетей.

"Модернизация системы теплоснабжения, в том числе газификация котельных — одно из направлений министерства ЖКХ Амурской области. С 2021 по 2025 год в Свободном построили три новых газовых котельных. В этом году запустят еще семь. До конца года десять объектов будут вырабатывать более половины тепловой энергии города. Это нужно, чтобы снизить экологическую нагрузку и уменьшить вредные выбросы", — пояснил заместитель министра ЖКХ Амурской области Иван Бодров.

Сейчас в городе работают три газовые котельные, еще девять находятся на стадии проектирования или стройки. В этом году планируют запустить семь объектов, включая четыре газовых термоблока. Оборудование уже смонтировали, специалисты занимаются обвязкой сетей.

Котельную № 27 достроили — ее запустят к началу отопительного сезона. Объект в районе 15-го квартала готов более чем на 90%. Также началась подготовка площадки под блочно-модульную котельную, которая заменит один из угольных источников тепла для жилых домов и соцобъектов.

"Мы, жители микрорайона Чесноков, очень ждем газовую котельную. Станет чище и экологичнее, дети будут дышать свежим воздухом", — рассказала местная жительница Вера Артемцева.

Деньги и сроки

В апреле заключили контракты на строительство котельных в 302-м и 372-м кварталах (микрорайон Северный и Репинский спуск). Эти объекты построят к 2027 году. Финансирование обеспечил казначейский инфраструктурный кредит.

Показатель Значение
Объем кредита на котельные в 302 и 372 кварталах 650,5 млн рублей
Срок ввода объектов в Северном и на Репинском спуске 2027 год
Количество новых котельных в этом году 7 объектов

Также финансируют проектирование котельных в 252-м квартале и на территории РК-1. Когда их построят, город сможет окончательно отказаться от крупнейшей угольной котельной в центре и последней мазутной станции.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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