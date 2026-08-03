Город Свободный переводит систему теплоснабжения с угля на природный газ

Свободный переходит с угля на природный газ. В городе меняют систему теплоснабжения: строят новые газовые котельные, чтобы заменить старые угольные и мазутные мощности.
Инфраструктура для этого готова — первый этап газификации региона завершился в 2025 году. С осени прошлого года газ начали подавать в частный сектор после прокладки распределительных сетей.
Сейчас в городе работают три газовые котельные, еще девять находятся на стадии проектирования или стройки. В этом году планируют запустить семь объектов, включая четыре газовых термоблока. Оборудование уже смонтировали, специалисты занимаются обвязкой сетей.
Котельную № 27 достроили — ее запустят к началу отопительного сезона. Объект в районе 15-го квартала готов более чем на 90%. Также началась подготовка площадки под блочно-модульную котельную, которая заменит один из угольных источников тепла для жилых домов и соцобъектов.
"Мы, жители микрорайона Чесноков, очень ждем газовую котельную. Станет чище и экологичнее, дети будут дышать свежим воздухом", — рассказала местная жительница Вера Артемцева.
В апреле заключили контракты на строительство котельных в 302-м и 372-м кварталах (микрорайон Северный и Репинский спуск). Эти объекты построят к 2027 году. Финансирование обеспечил казначейский инфраструктурный кредит.
|Показатель
|Значение
|Объем кредита на котельные в 302 и 372 кварталах
|650,5 млн рублей
|Срок ввода объектов в Северном и на Репинском спуске
|2027 год
|Количество новых котельных в этом году
|7 объектов
Также финансируют проектирование котельных в 252-м квартале и на территории РК-1. Когда их построят, город сможет окончательно отказаться от крупнейшей угольной котельной в центре и последней мазутной станции.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.