Жительница Карелии пожаловалась на отсутствие уличного освещения в Надвоицах

Жительница поселка Надвоицы Сегежского района Карелии пожаловалась на отсутствие уличного освещения. По словам женщины, один из пешеходных переходов в населенном пункте освещается только за счет вывески закрытого магазина.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Андижан, парк, фонарь

Ситуация проявилась, когда женщина вернулась домой на поезде в час ночи. Во время прогулки по поселку она обнаружила, что фонари не работают, что создает опасные условия для пешеходов в темное время суток.

"Есть одно "НО" — в поселке не светит ни один фонарь! Пешеходный переход освещен благодаря магазину", — написала жительница Надвоиц в местном сообществе "Надвоицы online".

Проблема с освещением в поселке тянется с весны. В мае уличное освещение отключили, при этом представители администрации объяснили это наступлением белых ночей. Однако жители отмечают, что на момент отключения этот период еще не начался, а теперь, когда белые ночи закончились, свет так и не вернули.

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