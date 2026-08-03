Жительница поселка Надвоицы Сегежского района Карелии пожаловалась на отсутствие уличного освещения. По словам женщины, один из пешеходных переходов в населенном пункте освещается только за счет вывески закрытого магазина.
Ситуация проявилась, когда женщина вернулась домой на поезде в час ночи. Во время прогулки по поселку она обнаружила, что фонари не работают, что создает опасные условия для пешеходов в темное время суток.
"Есть одно "НО" — в поселке не светит ни один фонарь! Пешеходный переход освещен благодаря магазину", — написала жительница Надвоиц в местном сообществе "Надвоицы online".
Проблема с освещением в поселке тянется с весны. В мае уличное освещение отключили, при этом представители администрации объяснили это наступлением белых ночей. Однако жители отмечают, что на момент отключения этот период еще не начался, а теперь, когда белые ночи закончились, свет так и не вернули.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.