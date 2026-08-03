Администрация Орла получила предостережение прокуратуры из-за незаконной вырубки деревьев в скверах

Липы на улице Тургенева в центре Орла начали засыхать после того, как мэрия провела их кронирование. Жители города зафиксировали гибель деревьев и направили фотографии в редакцию.

Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Liesch, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Липовый цвет

В областном центре конфликты вокруг вырубки или обрезки зеленых насаждений стали регулярными. Городские власти обычно объясняют такие действия санитарной очисткой от больных растений и необходимостью адаптации городской среды. Однако практика показывает, что под видом "санитарных" мер здоровые деревья либо уничтожаются, либо превращаются в сухостой из-за неправильной обрезки.

Контроль прокуратуры и спорные проекты

Ситуация с зелеными насаждениями в Орле привела к вмешательству надзорных органов. Прокурор области Алексей Тимошин поручил проверить законность планируемой вырубки деревьев в прибрежной зоне реки Оки. Речь идет о примерно 80 растениях, которые отметили красными метками для последующего сноса ради строительства набережной.

Аналогичный спор развернулся в сквере Маяковского. Орловская природоохранная прокуратура потребовала пересмотреть проект благоустройства, чтобы сохранить как можно больше деревьев. Проверка выявила, что часть растений была помечена к вырубке без соответствующих разрешений. В связи с этим начальник территориального управления по Заводскому району получил официальное предостережение.

Вопрос компенсационных посадок

Мэрия Орла обосновывает вырубку деревьев принципом компенсации. Позиция администрации заключается в том, что уничтоженные растения заменяют новыми посадками в других частях города — парках или скверах, чтобы сохранить общий уровень фильтрации воздуха.

"Убирая деревья в одном месте, город обязан посадить их в другом… Если посадка на том же месте невозможна, новые деревья высаживают на других территориях", — пояснили в администрации Орла.

Несмотря на эти заверения, горожане сомневаются в реальном исполнении данных обещаний, так как проверить факт и приживаемость компенсационных посадок на практике затруднительно.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова