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В Кемерове установят видеодетекторы транспорта на шести перекрестках центра

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемерове закупают систему видеодетекторов транспорта для шести перекрестков в центре города. Начальная стоимость контракта составляет 18,7 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 3 августа.

Кемерово
Фото: commons.wikimedia.org by Evgeniy_KemCity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кемерово

Подрядчику предстоит установить 17 детекторов и подключить их к программе "Мегаполис". Оборудование появится на улицах Красной, Томской, Кирова, Пролетарской, Автозаводской и Островского. Система позволит в реальном времени отслеживать трафик и интегрировать данные с городскими контроллерами.

Период закупки Сумма тендера (рубли)
Август 2026 18,7 млн
Март 2025 22 млн
Прошлый год (аналог) 28,5 млн

Суммы на цифровизацию дорожного управления в городе меняются: если текущий тендер оценивают в 18,7 млн рублей, то аналогичные закупки прошлого года обходились бюджету до 28,5 млн рублей.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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