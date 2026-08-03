В Кемерове установят видеодетекторы транспорта на шести перекрестках центра

В Кемерове закупают систему видеодетекторов транспорта для шести перекрестков в центре города. Начальная стоимость контракта составляет 18,7 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 3 августа.
Подрядчику предстоит установить 17 детекторов и подключить их к программе "Мегаполис". Оборудование появится на улицах Красной, Томской, Кирова, Пролетарской, Автозаводской и Островского. Система позволит в реальном времени отслеживать трафик и интегрировать данные с городскими контроллерами.
|Период закупки
|Сумма тендера (рубли)
|Август 2026
|18,7 млн
|Март 2025
|22 млн
|Прошлый год (аналог)
|28,5 млн
Суммы на цифровизацию дорожного управления в городе меняются: если текущий тендер оценивают в 18,7 млн рублей, то аналогичные закупки прошлого года обходились бюджету до 28,5 млн рублей.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.