В Кемерове установят видеодетекторы транспорта на шести перекрестках центра

В Кемерове закупают систему видеодетекторов транспорта для шести перекрестков в центре города. Начальная стоимость контракта составляет 18,7 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 3 августа.

Фото: commons.wikimedia.org by Evgeniy_KemCity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кемерово

Подрядчику предстоит установить 17 детекторов и подключить их к программе "Мегаполис". Оборудование появится на улицах Красной, Томской, Кирова, Пролетарской, Автозаводской и Островского. Система позволит в реальном времени отслеживать трафик и интегрировать данные с городскими контроллерами.

Период закупки Сумма тендера (рубли) Август 2026 18,7 млн Март 2025 22 млн Прошлый год (аналог) 28,5 млн

Суммы на цифровизацию дорожного управления в городе меняются: если текущий тендер оценивают в 18,7 млн рублей, то аналогичные закупки прошлого года обходились бюджету до 28,5 млн рублей.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова