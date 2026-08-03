Красный мост в Вологде закрыли для пешеходов до начала сентября

Красный мост в Вологде закрыли для пешеходов с 3 августа. Ремонт продлится до 1 сентября.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Дорожный знак "Ремонтные работы"

Рабочие заменят старое покрытие на новое, обновят ограждения и отремонтируют лестничные сходы с обеих сторон. Также на мосту установят систему освещения.

"Во время ремонта подрядчик обновит пешеходную часть, ограждение, лестничные сходы с обеих сторон, а также смонтирует освещение", — сообщил глава Вологды Сергей Жестянников.

Если конкретный этап работ не будет требовать полного перекрытия, проход по мосту будут открывать временно. На время основного ремонта жителям города предлагают использовать Октябрьский мост для пересечения реки.

Параметр Информация Срок закрытия с 3 августа по 1 сентября Объекты ремонта покрытие, лестницы, ограждения, освещение Альтернативный маршрут Октябрьский мост