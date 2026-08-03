Обильные дожди вызвали резкий подъем воды на реке Усьва в северо-восточной части Пермского края. В прибрежных зонах зафиксированы подтопления жилых домов и придомовых территорий.
По словам местных жителей, уровень реки вырос более чем на 1,5 метра менее чем за сутки. Течение захватило большое количество деревьев и древесного мусора, что делает нахождение на воде опасным.
"До нормализации гидрологической обстановки рекомендуем отказаться от сплавов по Усьве", — сообщили представители региональных властей.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.