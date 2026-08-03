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Резкий подъем воды на реке Усьва привел к подтоплению жилых домов

Россия » Поволжье » Пермь

Обильные дожди вызвали резкий подъем воды на реке Усьва в северо-восточной части Пермского края. В прибрежных зонах зафиксированы подтопления жилых домов и придомовых территорий.

Река и мост в пасмурную погоду
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Река и мост в пасмурную погоду

По словам местных жителей, уровень реки вырос более чем на 1,5 метра менее чем за сутки. Течение захватило большое количество деревьев и древесного мусора, что делает нахождение на воде опасным.

"До нормализации гидрологической обстановки рекомендуем отказаться от сплавов по Усьве", — сообщили представители региональных властей.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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