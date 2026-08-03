Резкий подъем воды на реке Усьва привел к подтоплению жилых домов

Обильные дожди вызвали резкий подъем воды на реке Усьва в северо-восточной части Пермского края. В прибрежных зонах зафиксированы подтопления жилых домов и придомовых территорий.

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По словам местных жителей, уровень реки вырос более чем на 1,5 метра менее чем за сутки. Течение захватило большое количество деревьев и древесного мусора, что делает нахождение на воде опасным.

"До нормализации гидрологической обстановки рекомендуем отказаться от сплавов по Усьве", — сообщили представители региональных властей.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова