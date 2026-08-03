Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Улан-Удэ разделят город на четыре архитектурные зоны с разными правилами застройки
Уровень рек в Тюменской области меняется: где вода спадает, а где растет
Школьные ранцы таят скрытую опасность: эксперт объяснил, почему бренд и цена ничего не значат
Связь проведут в отдаленные поселки Красноярского края до конца 2026 года
Санавиация и автопоезда помогают жителям труднодоступных районов Хабаровского края
Финляндия закрыла охотничьи проходы на границе с Россией из-за чумы свиней
Медицинская помощь в Муезерском районе осложнилась из-за аварийного состояния региональной трассы
Город Свободный переводит систему теплоснабжения с угля на природный газ
Жительница Карелии пожаловалась на отсутствие уличного освещения в Надвоицах

В Перми строят комплекс с двумя ледовыми площадками и десятью тысячами мест

Россия » Поволжье » Пермь

Строительство многофункционального комплекса "Пермь-Арена" достигло половины проектной отметки. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел объект и подтвердил, что работы идут по графику: готовность сооружения составляет около 50%.

Рабочий на строительных лесах
Фото: https://unsplash.com by Paul Becker is licensed under Free
Рабочий на строительных лесах

На текущем этапе строители смонтировали трибуны и почти закончили кровлю главного здания. Сейчас главная цель — закрыть тепловой контур до наступления зимних морозов. Это позволит начать внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем. Для ускорения темпов стройка переведена на круглосуточный режим работы в две смены.

Характеристика объекта Показатель
Общая площадь около 90 тыс. кв. м
Количество зрительских мест 10,5 тыс.
Количество ледовых площадок 2

Возможности комплекса позволят Прикамью принимать международные спортивные турниры, крупные концерты и бизнес-форумы. Глава региона отдельно подчеркнул необходимость создать интуитивно понятную и доступную навигацию для посетителей. Дизайн-проект интерьеров представят в ближайшее время.

"Прошёл по тренировочной и основной аренам. Еще раз обратил внимание подрядчика: инфраструктура комплекса должна быть доступной, удобной и понятной для каждого посетителя", — сообщил Дмитрий Махонин.

Объект возводят на условиях концессии. Соглашение между правительством края и ООО "Пермь-Арена" (учредитель — Фонд развития Пермского края) подписали в 2023 году. Стройка началась в 2024 году, сдача комплекса запланирована на 2028 год.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ошибки в декорировании гостиной: как вдохнуть жизнь и личную историю в пространство родного дома
Недвижимость
Ошибки в декорировании гостиной: как вдохнуть жизнь и личную историю в пространство родного дома
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Садоводство, цветоводство
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Связь проведут в отдаленные поселки Красноярского края до конца 2026 года
Санавиация и автопоезда помогают жителям труднодоступных районов Хабаровского края
Финляндия закрыла охотничьи проходы на границе с Россией из-за чумы свиней
Медицинская помощь в Муезерском районе осложнилась из-за аварийного состояния региональной трассы
Город Свободный переводит систему теплоснабжения с угля на природный газ
Жительница Карелии пожаловалась на отсутствие уличного освещения в Надвоицах
Администрация Орла получила предостережение прокуратуры из-за незаконной вырубки деревьев в скверах
Красный мост в Вологде закрыли для пешеходов до начала сентября
В Кемерове установят видеодетекторы транспорта на шести перекрестках центра
В Перми строят комплекс с двумя ледовыми площадками и десятью тысячами мест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.