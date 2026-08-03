В Перми строят комплекс с двумя ледовыми площадками и десятью тысячами мест

Строительство многофункционального комплекса "Пермь-Арена" достигло половины проектной отметки. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин осмотрел объект и подтвердил, что работы идут по графику: готовность сооружения составляет около 50%.

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На текущем этапе строители смонтировали трибуны и почти закончили кровлю главного здания. Сейчас главная цель — закрыть тепловой контур до наступления зимних морозов. Это позволит начать внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем. Для ускорения темпов стройка переведена на круглосуточный режим работы в две смены.

Характеристика объекта Показатель Общая площадь около 90 тыс. кв. м Количество зрительских мест 10,5 тыс. Количество ледовых площадок 2

Возможности комплекса позволят Прикамью принимать международные спортивные турниры, крупные концерты и бизнес-форумы. Глава региона отдельно подчеркнул необходимость создать интуитивно понятную и доступную навигацию для посетителей. Дизайн-проект интерьеров представят в ближайшее время.

"Прошёл по тренировочной и основной аренам. Еще раз обратил внимание подрядчика: инфраструктура комплекса должна быть доступной, удобной и понятной для каждого посетителя", — сообщил Дмитрий Махонин.

Объект возводят на условиях концессии. Соглашение между правительством края и ООО "Пермь-Арена" (учредитель — Фонд развития Пермского края) подписали в 2023 году. Стройка началась в 2024 году, сдача комплекса запланирована на 2028 год.