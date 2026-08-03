Приморский перинатальный центр расширяет возможности помощи беременным женщинам

В Приморье к началу 2027 года запустят первый для Дальнего Востока Центр фетальной хирургии. Он появится на базе Приморского краевого перинатального центра.
Теперь беременные женщины смогут проходить внутриутробные операции и получать высокотехнологичную помощь в своем регионе. Раньше для таких процедур требовался перелет в федеральные клиники Москвы или Санкт-Петербурга, что при текущих расстояниях и стоимости авиабилетов становится серьезным барьером для многих семей.
Врачи планируют проводить до 120 операций ежегодно. Первые шаги уже сделаны: за этот год медики успешно скорректировали пороки развития плода в нескольких случаях.
|Показатель
|Данные
|Срок открытия
|Начало 2027 года
|Прогноз по операциям
|До 120 в год
|Локация
|Приморский краевой перинатальный центр
Создание такого центра меняет логистику медицинской помощи в регионе. Жителям Приморья и соседних территорий больше не придется преодолевать тысячи километров в критическом состоянии, чтобы спасти ребенка еще до его рождения.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.