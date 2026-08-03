Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уровень рек в Тюменской области меняется: где вода спадает, а где растет
Школьные ранцы таят скрытую опасность: эксперт объяснил, почему бренд и цена ничего не значат
Связь проведут в отдаленные поселки Красноярского края до конца 2026 года
Санавиация и автопоезда помогают жителям труднодоступных районов Хабаровского края
Финляндия закрыла охотничьи проходы на границе с Россией из-за чумы свиней
Медицинская помощь в Муезерском районе осложнилась из-за аварийного состояния региональной трассы
Город Свободный переводит систему теплоснабжения с угля на природный газ
Жительница Карелии пожаловалась на отсутствие уличного освещения в Надвоицах
Администрация Орла получила предостережение прокуратуры из-за незаконной вырубки деревьев в скверах

Приморский перинатальный центр расширяет возможности помощи беременным женщинам

Россия » Дальний Восток » Владивосток

В Приморье к началу 2027 года запустят первый для Дальнего Востока Центр фетальной хирургии. Он появится на базе Приморского краевого перинатального центра.

Беременность
Фото: unsplash.com by Andrea Bertozzini is licensed under Free to use under the Unsplash License
Беременность

Теперь беременные женщины смогут проходить внутриутробные операции и получать высокотехнологичную помощь в своем регионе. Раньше для таких процедур требовался перелет в федеральные клиники Москвы или Санкт-Петербурга, что при текущих расстояниях и стоимости авиабилетов становится серьезным барьером для многих семей.

Врачи планируют проводить до 120 операций ежегодно. Первые шаги уже сделаны: за этот год медики успешно скорректировали пороки развития плода в нескольких случаях.

Показатель Данные
Срок открытия Начало 2027 года
Прогноз по операциям До 120 в год
Локация Приморский краевой перинатальный центр

Создание такого центра меняет логистику медицинской помощи в регионе. Жителям Приморья и соседних территорий больше не придется преодолевать тысячи километров в критическом состоянии, чтобы спасти ребенка еще до его рождения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Россия
В России с 2027 года введут обязательную предустановку мессенджера MAX
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
Недвижимость
Старый дедовский способ утепления потолка бани оказался эффективнее дорогих материалов
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Пензенская область
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Уютная романтика дачных вечеров: 10 быстрых арт-объектов со старыми кастрюлями
Последние материалы
Связь проведут в отдаленные поселки Красноярского края до конца 2026 года
Санавиация и автопоезда помогают жителям труднодоступных районов Хабаровского края
Финляндия закрыла охотничьи проходы на границе с Россией из-за чумы свиней
Медицинская помощь в Муезерском районе осложнилась из-за аварийного состояния региональной трассы
Город Свободный переводит систему теплоснабжения с угля на природный газ
Жительница Карелии пожаловалась на отсутствие уличного освещения в Надвоицах
Администрация Орла получила предостережение прокуратуры из-за незаконной вырубки деревьев в скверах
Красный мост в Вологде закрыли для пешеходов до начала сентября
В Кемерове установят видеодетекторы транспорта на шести перекрестках центра
В Перми строят комплекс с двумя ледовыми площадками и десятью тысячами мест
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.