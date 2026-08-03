Приморский перинатальный центр расширяет возможности помощи беременным женщинам

В Приморье к началу 2027 года запустят первый для Дальнего Востока Центр фетальной хирургии. Он появится на базе Приморского краевого перинатального центра.

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Теперь беременные женщины смогут проходить внутриутробные операции и получать высокотехнологичную помощь в своем регионе. Раньше для таких процедур требовался перелет в федеральные клиники Москвы или Санкт-Петербурга, что при текущих расстояниях и стоимости авиабилетов становится серьезным барьером для многих семей.

Врачи планируют проводить до 120 операций ежегодно. Первые шаги уже сделаны: за этот год медики успешно скорректировали пороки развития плода в нескольких случаях.

Показатель Данные Срок открытия Начало 2027 года Прогноз по операциям До 120 в год Локация Приморский краевой перинатальный центр

Создание такого центра меняет логистику медицинской помощи в регионе. Жителям Приморья и соседних территорий больше не придется преодолевать тысячи километров в критическом состоянии, чтобы спасти ребенка еще до его рождения.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов