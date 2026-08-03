Топливный голод в Оренбурге: где сейчас можно купить бензин

В Оренбурге сохраняется дефицит бензина: утром 3 августа многие автозаправочные станции остались без топлива. Ситуация осложняется логистическими сбоями и повышенным спросом.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Заправки", на 9:40 в городе удалось найти ограниченное число точек, где продают наиболее востребованные марки горючего. Премиальный бензин АИ-98/100 в городе полностью отсутствует.
|Марка топлива
|Количество АЗС в Оренбурге
|АИ-92
|15
|АИ-95
|9
|АИ-98/100
|0
Бензин АИ-92 доступен на следующих станциях:
Бензин АИ-95 продают здесь:
Топливный голод в Оренбуржье отражает общую напряженную ситуацию по стране. Основными факторами стали сбои в логистике и аномально высокий спрос.
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