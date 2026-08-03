Топливный голод в Оренбурге: где сейчас можно купить бензин

В Оренбурге сохраняется дефицит бензина: утром 3 августа многие автозаправочные станции остались без топлива. Ситуация осложняется логистическими сбоями и повышенным спросом.

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Согласно данным сервиса "Яндекс.Заправки", на 9:40 в городе удалось найти ограниченное число точек, где продают наиболее востребованные марки горючего. Премиальный бензин АИ-98/100 в городе полностью отсутствует.

Марка топлива Количество АЗС в Оренбурге АИ-92 15 АИ-95 9 АИ-98/100 0

Где заправиться в Оренбурге

Бензин АИ-92 доступен на следующих станциях:

"Татнефть" (Карачинская, 13);

"Ладья №1" (пер. Сибирский, 10);

"Газпром" (Беляевская, 4/1; Терешковой, 154/4; Победы, 147/1; Театральная, 1/1; Лесозащитная, 11; Загородное шоссе, 27);

"Башнефть" (Донгузская, 11; Магистральная, 10/1; Терешковой, 136А; Победы, 77 и 162/1; Монтажников, 27А; Загородное шоссе, 7).

Бензин АИ-95 продают здесь:

"Башнефть" (Деповская, 49В; Шоссейная, 36; Победы, 77 и 162/1; Знаменский, 2Ак1);

"Exoil" (Пролетарская, 285/2);

"Газпром" (Терешковой, 144/2; Шевченко, 20/2; Загородное шоссе, 27).

Причины кризиса и реакция властей

Топливный голод в Оренбуржье отражает общую напряженную ситуацию по стране. Основными факторами стали сбои в логистике и аномально высокий спрос.

Для стабилизации рынка региональные власти договорились о дополнительных поставках топлива из соседних субъектов РФ. Параллельно УФАС борется со спекуляциями: ведомство направило предостережения трем компаниям, которые необоснованно завышали цены. На устранение нарушений компаниям отвели десять дней.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов