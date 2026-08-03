Энергетики оплатят переезд и жилье для педагогов в Нижнем Приангарье

Богучанская ГЭС и администрация Кежемского муниципального округа договорились о совместном привлечении учителей и тренеров в местные учебные заведения. Энергетики профинансируют выплату подъемных пособий и компенсируют аренду жилья для педагогов, которые переедут в Нижнее Приангарье из других регионов России или Красноярского края.
Цель соглашения — закрыть кадровый дефицит в школах и секциях. За год программа должна помочь округу нанять до 20 квалифицированных специалистов. Деньги на обустройство педагоги получат сразу после трудоустройства, а расходы на жилье будут возмещать по договору аренды.
|Направление поддержки
|Детали
|Финансовая помощь
|Единовременное пособие и компенсация аренды жилья
|Ожидаемый результат
|Привлечение до 20 специалистов за 12 месяцев
|Будущее финансирование (2026 г.)
|Более 26,2 млн рублей на социальные проекты округа
Первая группа специалистов выйдет на работу с 1 сентября. В школу № 4 им. В. Н. Заборцева приедут три учителя по химии, биологии, математике и информатике. Также в спортивную школу приступят к работе два тренера по волейболу. Среди них четверо молодых людей и один опытный педагог, участвующий в программе "Земский учитель".
"Привлечение новых квалифицированных педагогов позволит снизить нагрузку на учителей, повысить уровень подготовки школьников и расширить спектр дисциплин в системе дополнительного образования", — подчеркнул глава Кежемского муниципального округа Олег Желябин.
Помимо оплаты переезда, Богучанская ГЭС инвестирует в техническое оснащение школ и детских садов. Энергетики создают цифровые лаборатории, закупают спортивный инвентарь и поддерживают работу профильного РусГидро-класса.
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