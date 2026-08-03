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Ростовская область упрощает получение соцподдержки для пенсионеров и многодетных семей

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Жители Ростовской области теперь могут получать социальные льготы автоматически через банковские карты системы "Мир". Регион вошел в тройку пилотных территорий вместе с Тюменской областью и Башкортостаном, где с 1 августа запустили этот эксперимент.

оплата картой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
оплата картой

Система упрощает жизнь тем, кто имеет право на поддержку: многодетным семьям, пенсионерам, студентам и людям с инвалидностью. Чтобы пользоваться привилегиями, достаточно привязать карту любого банка к своему личному кабинету на портале "Госуслуги".

Сфера применения Что меняется
Транспорт и культура Скидки на проезд и билеты в музеи или театры применяются при оплате картой автоматически.
Торговля Льготы действуют при покупках в аптеках и магазинах.
Документооборот Сокращается количество справок и заявлений для подтверждения статуса льготника.

"Новый механизм позволит отказаться от части бюрократических процедур и упростит получение предусмотренных мер социальной поддержки", — пояснил юрист Антон Габович.

Ответы на популярные вопросы

Подойдет ли карта любого банка?

Да, если она выпущена в платежной системе "Мир".

Где нужно регистрировать карту?

Регистрация проходит через портал "Госуслуги".

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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