Ростовская область упрощает получение соцподдержки для пенсионеров и многодетных семей

Жители Ростовской области теперь могут получать социальные льготы автоматически через банковские карты системы "Мир". Регион вошел в тройку пилотных территорий вместе с Тюменской областью и Башкортостаном, где с 1 августа запустили этот эксперимент.
Система упрощает жизнь тем, кто имеет право на поддержку: многодетным семьям, пенсионерам, студентам и людям с инвалидностью. Чтобы пользоваться привилегиями, достаточно привязать карту любого банка к своему личному кабинету на портале "Госуслуги".
|Сфера применения
|Что меняется
|Транспорт и культура
|Скидки на проезд и билеты в музеи или театры применяются при оплате картой автоматически.
|Торговля
|Льготы действуют при покупках в аптеках и магазинах.
|Документооборот
|Сокращается количество справок и заявлений для подтверждения статуса льготника.
"Новый механизм позволит отказаться от части бюрократических процедур и упростит получение предусмотренных мер социальной поддержки", — пояснил юрист Антон Габович.
Да, если она выпущена в платежной системе "Мир".
Регистрация проходит через портал "Госуслуги".
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.