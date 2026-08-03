Ростовская область упрощает получение соцподдержки для пенсионеров и многодетных семей

Жители Ростовской области теперь могут получать социальные льготы автоматически через банковские карты системы "Мир". Регион вошел в тройку пилотных территорий вместе с Тюменской областью и Башкортостаном, где с 1 августа запустили этот эксперимент.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ оплата картой

Система упрощает жизнь тем, кто имеет право на поддержку: многодетным семьям, пенсионерам, студентам и людям с инвалидностью. Чтобы пользоваться привилегиями, достаточно привязать карту любого банка к своему личному кабинету на портале "Госуслуги".

Сфера применения Что меняется Транспорт и культура Скидки на проезд и билеты в музеи или театры применяются при оплате картой автоматически. Торговля Льготы действуют при покупках в аптеках и магазинах. Документооборот Сокращается количество справок и заявлений для подтверждения статуса льготника.

"Новый механизм позволит отказаться от части бюрократических процедур и упростит получение предусмотренных мер социальной поддержки", — пояснил юрист Антон Габович.

Ответы на популярные вопросы

Подойдет ли карта любого банка?

Да, если она выпущена в платежной системе "Мир".

Где нужно регистрировать карту?

Регистрация проходит через портал "Госуслуги".