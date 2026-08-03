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Суд решит, кто восстановит сгоревший Дом горного начальника в Петрозаводске

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

"Центр по охране объектов культурного наследия" подал в Арбитражный суд Карелии иск к компании "Легион". Подрядчика хотят обязать за свой счет восстановить Дом горного начальника — старейшее историческое здание Петрозаводска, которое серьезно пострадало от пожара 5 марта.

Суд
Фото: quincemedia.com/ by Quince Media, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Суд

Судебные претензии сторон

Спор вокруг Дома горного начальника перерос в полноценный юридический конфликт. Сначала Центр по охране объектов культурного наследия потребовал от компании "Легион" провести работы по сохранению строения. Позиция истца основана на том, что подрядчик отвечал за противопожарную безопасность и охрану объекта.

"Мы предложили им добровольно провести эти работы, так как на это есть все основания по контракту. "Легион" отвечал за противопожарную безопасность, за круглосуточную охрану, за проникновение чужих лиц, за всё", — пояснила в суде директор Республиканского центра по охране объектов культурного наследия Марина Осиева.

Однако подрядчик отказывается выполнять эти требования. В ответ компания "Легион" подала встречный иск к Центру по охране объектов культурного наследия. Теперь строители требуют выплатить им 11 миллионов рублей за оконные блоки, которые были изготовлены для здания, но заказчик отказался их принимать и оплачивать.

Сроки и план восстановления

Первое заседание суда 20 июля не состоялось из-за технических проблем с веб-конференцсвязью. Следующее слушание назначено на 12 августа.

В исковых требованиях Центра указаны конкретные сроки, которые теперь придется пересматривать: разработка документации по консервации должна была завершиться к 1 августа, а сами работы — к сентябрю. Сейчас подрядчик продолжает работать лишь над флигелями, которые не пострадали от огня.

Власти региона намерены вернуть зданию исторический облик к концу 2028 года. Однако темпы зависят от исхода судов. Если "Легион" так и не приступит к работам, республика наймет другую организацию и взыщет расходы с прежнего подрядчика.

Этап восстановления Срок / Статус
Консервация здания до холодов Первоочередная задача (осень 2026)
Полное восстановление облика До конца 2028 года
Оплата оконных блоков (иск "Легиона") 11 млн рублей (в суде)

Причины пожара и уголовное дело

Точная причина возгорания до сих пор не установлена. Экспертиза не дала однозначного ответа, почему здание вспыхнуло за считанные минуты.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере по неосторожности). Губернатор Артур Парфенчиков отметил, что ситуация странная, так как реставрация шла под контролем Минкульта РФ, а подрядчик имел большой опыт восстановления подобных объектов.

Экспертная проверка: Татьяна Зайцева, обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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